Estudio reveló que el consumo de alcohol alcanzó su nivel más bajo en 30 años y marihuana en adolescentes llegó a mínimo histórico

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, presentaron los resultados del 16° Estudio Nacional de Drogas en Población General (ENPG 2024), en una actividad con vecinos de la villa Laura Rosa Méndez de La Pintana.

El informe, que monitorea el consumo de alcohol y otras drogas, reveló que la proporción de personas que declaran haber consumido alcohol en el último mes disminuyó a 34,6% (39,2% en 2022), el registro más bajo desde el inicio del estudio en 1994.

La cifra consolida una caída de 14 puntos porcentuales en los últimos diez años (48,9% en 2014), con descensos estadísticamente significativos en los grupos de 26 a 34 años (50,1% a 42,5%) y 45 a 64 años (37,0% a 31,7%), que presentan los niveles más altos de uso. Pese a esta disminución, el 47,2% de quienes consumieron alcohol reportó un episodio de embriaguez en el último mes, lo que refleja que los patrones de uso siguen siendo de riesgo en la población que utiliza esta sustancia.

Durante la presentación, Elizalde señaló que “tenemos mejores cifras que las que teníamos antes, se ha generado mayor conciencia. Ha habido un avance significativo entre este año y dos años atrás, y es el nivel más bajo de consumo de alcohol de la década. Y tenemos que seguir trabajando, porque a veces, respecto del alcohol, como es una droga legal, no tenemos conciencia del enorme daño que puede generar”.

“Cuando en Chile hablamos de drogas, tendemos a reducir el tema a uno de carácter policial, que por cierto es un desafío en materia de seguridad. Pero a muchos se les olvida que hay un componente vinculado a la salud: cómo disminuimos la demanda que existe de consumo de drogas, que termina destruyendo la vida de las personas, la vida de las familias y deteriorando significativamente la vida de nuestros barrios. Por eso, el trabajo que hace Senda es fundamental”, agregó el jefe de gabinete.

Por su parte, la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, aseguró que “estos datos no solo muestran avances importantes en políticas preventivas, sino también cambios importantes en los patrones de consumo. Estos avances son fruto de una política de drogas de largo plazo. Esto es importante, porque las políticas de drogas son de Estado, por la complejidad del fenómeno”.

“El gran desafío sigue siendo avanzar en reducir los patrones de uso intenso. Los datos muestran que casi la mitad de quienes consumen alcohol reporta episodios de embriaguez”, agregó la directora.

MARIHUANA

La proporción de personas que declaró haber utilizado marihuana en el último mes se mantuvo estable en 10,1% (10,9% en 2022), pero dentro de una tendencia a la baja desde el peak de 2016 (14,5%). Esto representa una caída acumulada cercana al 30% en ocho años.

El dato más relevante corresponde a adolescentes de 12 a 18 años, donde la prevalencia disminuyó significativamente de 6,7% a 2,4%, el nivel más bajo de toda la serie.

Los resultados están en sintonía con la percepción de riesgo asociado al uso de marihuana, que aumenta por segundo estudio consecutivo y alcanza 44,0% (41,8% en 2022), el mayor nivel en diez años.

COCAÍNA Y PASTA BASE

El estudio muestra que el consumo de cocaína y pasta base se mantiene estables, sin variaciones relevantes respecto de estudio anterior:

- Cocaína: 0,8% (0,9% en 2022).

- Pasta base: 0,3% (0,3% en 2022).

OTRAS SUSTANCIAS

El estudio también incluye un conjunto de otras sustancias, entre ellas, estimulantes sin receta, tranquilizantes sin receta, y drogas sintéticas.

De este grupo, el uso de analgésicos sin receta médica en el último año mostró una caída significativa, mientras que las declaraciones de consumo de tranquilizantes sin receta médica se mantuvieron estables, aunque con una tendencia al alza, en línea con otros estudios de Senda.

- Analgésicos sin receta: 1,0% (1,5% en 2022).

- Tranquilizantes sin receta: 2,2% (1,8% en 2022).

- Drogas sintéticas (éxtasis, tusi, fentanilo y otras sustancias): 0,9% (1,2% en 2022).

OFERTA DE DROGAS ILÍCITAS

El porcentaje de personas que declara haber recibido una oferta de drogas ilícitas en el último año presenta descensos significativos en todas las sustancias evaluadas:

- Marihuana: 16,3% (20,1% en 2022).

- Cocaína: 4,0% (4,8% en 2022).

- Pasta base: 2,2% (1,6% en 2022).

