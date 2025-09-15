Estudio revela que uno de cada cinco conductores en Chile admite exceder los límites de velocidad

El estudio “Trayectos en riesgo: velocidad, apuro y seguridad vial” realizado por Achs-Datavoz reveló que uno de cada cinco conductores admitió exceder los límites de velocidad.

La encuesta –desarrollada entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre, y con alcance nacional–, buscó analizar ciertas acciones que se realizan en los desplazamientos, destacando aquellas que se toman para “llegar a tiempo” a algún destino.

En el estudio 9 de cada 10 encuestados (88,4%) declaró desplazarse entre 1 a 5 días de la semana con tiempo suficiente para llegar a sus destinos sin apuros, el 20% de los encuestados reconoció realizar acciones potencialmente peligrosas en su trayecto, destacando cruzar una calle en rojo, no respetar pasos peatonales, o bien, conducir a exceso de velocidad.

En cuanto a quienes se desplazan superando las velocidades permitidas, 1 de cada 2 conductores que se movilizan bajo esa condición (45%) indicaron hacerlo 1 o más veces por semana e incluso, superando los 120 km/h.

Al ser consultados por cuáles razones creen que se conduce en exceso de velocidad, las principales causas están asociadas a llegar más rápido a destino, falta de fiscalización, e incluso, sentir adrenalina o gusto por la velocidad.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que estos resultados “siguen dando cuenta que existen personas que aún no comprenden que las conductas de riesgo no pueden estar normalizadas”.

“Superar las velocidades permitidas, no respetar un semáforo en rojo, o incluso, esperar el cruce de un peatón, no sólo es obligatorio, también, es una medida que colabora a reducir los siniestros en el tránsito. Más aún, en un periodo del año como septiembre, en el cual las Fiestas Patrias generan una alta movilidad en diversas ciudades del país. Por eso, el llamado es a respetar las señales y conducir responsablemente, para que las celebraciones sean justamente lo que nos una en estos días”, indicó.

Rodrigo De la Calle, Gerente División Desarrollo de Producto y Estrategia Digital de la Achs de la Achs, sostuvo que “el exceso de velocidad no es solo una infracción, es una conducta que pone vidas en peligro. Los datos muestran que los hombres entre 30 y 44 años concentran los mayores niveles de conducción riesgosa: visibilizar este perfil es clave para generar acciones preventivas más eficaces y generar ambientes más seguros para el ecosistema vial. Conducir rápido no es sinónimo de llegar antes: es aumentar el riesgo para todos”.

El estudio también reveló que 10,5% de los automovilistas y el 8,8% de los motociclistas no tienen licencia que los habilite a conducir. Asimismo, el 32,7% afirmó que les resulta difícil no usar el celular durante su trayecto, y el 31% dijo sentirse demasiado cansado para conducir o trasladarse de forma segura. Un porcentaje similar (32,5%) mencionó que su horario de trabajo afecta su nivel de alerta al trasladarse.

Además, el 23,9% expresó no sentirse descansado al comenzar su viaje y el 27,6% no toma medidas para evitar la fatiga cuando se desplazan.

La encuesta estableció que 57,4% de las personas logra desplazarse sin apuros 5 días a la semana, 31%, solo lo logran entre 1 a 4 días a la semana y el 11,6% nunca se desplaza con tiempo suficiente para llegar sin apuros, siendo las mujeres son quienes más reportan esta situación (15,4%).

Respecto a las riesgosas que se cometen for intentar llegar a tiempo, el 29,7% admitió cruzar la calle en rojo o uso un cruce no autorizado, 23,7% no respetó un paso peatonal, 22,3% dice haber conducido a exceso de velocidad y el 11,7% dice no haber respetado señales de tránsito.

Asimismo, el 64,2% dijo que su trayecto de ida y vuelta a su casa era seguro, mientras que el 12,6% lo catalogó como inseguro.

En relación a situaciones peligrosas durante su viaje, 76,1% ha tenido que enfrentarse a imprudencias de los conductores, 75,9% ha tenido que desplazarse por caminos o veredas en mal estado, 73,9% ha estado expuesto a lluvia, neblina o escarcha y 69,4% tienen que enfrentarse a imprudencias de peatones.

Luz Infante, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), afirmó que se debe “reforzar este llamado a mantener la conciencia de las buenas conductas al momento de movernos. Para los conductores, no se debe mezclar la conducción con alcohol ni las otras drogas. No se debe estar pendiente del celular mientras vamos conduciendo. No debemos exceder la velocidad, y para los que vamos acompañando, tampoco tenemos que dejar que el conductor lo haga”.

“Esto es algo que entre todos debemos contribuir para poder reducir las muertes en el tránsito. Y recordar además que durante estas fechas vamos a estar circulando también con niños y niñas en los vehículos. Ellos siempre deben viajar en su sistema de retención infantil ubicado de forma correcta en el asiento trasero del vehículo”, agregó.

PURANOTICIA