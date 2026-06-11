Estudiantes y parlamentarios crean mesa "No Paralicemos Chile" en rechazo a paros impulsados por la Confech

Un grupo transversal de parlamentarios sostuvo una reunión con dirigentes estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica y representantes de otras organizaciones universitarias para constituir la mesa de trabajo “No Paralicemos Chile”, una instancia que busca promover el diálogo, resguardar el derecho a la educación y rechazar la violencia y las paralizaciones como mecanismos de acción política.

La iniciativa surge en medio de las recientes movilizaciones impulsadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y pretende dar voz a quienes, según sus impulsores, buscan participar activamente en la discusión pública sin interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas.

Durante el encuentro, los dirigentes estudiantiles plantearon la necesidad de representar a la amplia mayoría de jóvenes que desean estudiar, participar y construir propuestas, sin que las universidades sean instrumentalizadas para fines ideológicos o partidistas.

DIPUTADOS DESTACAN LIDERAZGO ESTUDIANTIL

El diputado Diego Schalper (RN) valoró la actitud de los estudiantes que impulsaron la instancia y destacó su postura frente a las movilizaciones y hechos de violencia registrados en algunos establecimientos educacionales.

“Acá hay un grupo de estudiantes que tuvo el coraje de, en momentos donde algunos querían imponer la violencia, ponerse en el frontis de un establecimiento educacional y decir no a la violencia, no a la paralización y no a pretender instrumentalizar las universidades para causas ideológicas. Por eso hemos querido darles nuestro respaldo y felicitarlos especialmente por la constitución de esta mesa de trabajo que ellos han denominado No Paralicemos Chile”, señaló.

El parlamentario también abordó los desafíos que enfrenta el sistema educativo chileno y llamó a generar acuerdos para enfrentar los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de formación.

“Hoy día la educación está en una crisis desde la educación básica, media y también universitaria. El llamado es a sentarse, a conversar y construir entre todos cuál va a ser la educación del futuro en Chile, porque la tecnología nos está pasando por encima en todos los niveles y el Estado no ha sido capaz de actualizarse a estas nuevas realidades”, añadió.

En la misma línea, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) destacó la conformación de una alternativa estudiantil que, a su juicio, se opone a quienes promueven las tomas y paralizaciones.

“Llegó la hora de aislar a quienes validan la violencia como instrumento para lograr sus objetivos, ya que cuando un grupo de jóvenes se toma instituciones educacionales está impidiendo el derecho a educarse de otros. Ahora se hace escuchar la voz de la mayoría de estudiantes que busca defender su derecho a estudiar”, sostuvo.

Asimismo, reiteró la necesidad de abrir espacios de diálogo para enfrentar la situación que atraviesa la educación en el país.

El parlamentario agregó que “actualmente existe una crisis en la educación básica, media y universitaria, por lo que el llamado es a sentarse a conversar para construir la educación del futuro de Chile”.

“LA CONFECH NO NOS REPRESENTA”

Desde el ámbito estudiantil, la consejera territorial de Ingeniería de la Universidad Católica, Teresita Ríos, afirmó que la nueva instancia busca representar a una mayoría de alumnos que no se siente identificada con las paralizaciones impulsadas por organizaciones estudiantiles nacionales.

“La Confech no nos representa. Somos miles los estudiantes que estamos cansados de las paralizaciones y de que se nos quite el derecho a la educación. Estamos demostrando que existe una mayoría dispuesta a trabajar por una educación que proteja los derechos de todos los estudiantes y que quiere hacerse escuchar”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente externo del Movimiento Gremial de la Universidad Católica, Nicolás Pozo, destacó la conformación de la mesa como una señal de renovación y una nueva alternativa de participación dentro del mundo universitario.

“Ahora se ha constituido una nueva instancia de participación para los estudiantes que quieren ir a clases, dialogar y defender su derecho a la educación. Queremos convocar a todos aquellos jóvenes que rechazan la violencia y las paralizaciones, porque los cambios se consiguen mediante el diálogo y las vías democráticas”, señaló.

CONTINUIDAD DEL TRABAJO

Al término de la reunión, los participantes acordaron dar continuidad a la mesa “No Paralicemos Chile”, incorporando a estudiantes de distintas universidades y regiones del país.

El objetivo, según indicaron, será elaborar propuestas que contribuyan a mejorar la educación, fortalecer los espacios de diálogo y resguardar el derecho de los jóvenes a desarrollar normalmente su vida académica, en un contexto marcado por el debate sobre las formas de participación y movilización estudiantil.

PURANOTICIA