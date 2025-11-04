Estudiantes vestidos con overoles blancos fueron sorprendidos con bombas molotov y agredieron con un martillo a profesor

Cerca de las 10:50 horas de este martes, un grupo de diez estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA), vestidos con overoles blancos, intentó salir del establecimiento por el acceso San Pablo portando bombas molotov.

Lo sujetos no lograron concretar la salida. Posteriormente, el rector del recinto confirmó que todos los alumnos fueron evacuados por la salida San Pablo, quedando el establecimiento sin estudiantes en su interior. Además, informó que en el frontis de la salida Santo Domingo se encontraron botellas y bidones con líquidos similares a bombas molotov, los cuales serán fijados y denunciados al Ministerio Público por personal del SIP.

AGRESIÓN A DOCENTE

Durante el proceso de evacuación, personal docente se encontraba colaborando cuando un grupo de encapuchados intentó desplazarse hacia uno de los patios. En ese momento, uno de ellos agredió a un profesor con un golpe de martillo en el antebrazo, provocándole una lesión que requirió traslado a la Asociación Chilena de Seguridad.

ANTECEDENTES RECIENTES

Este episodio se suma a los hechos ocurridos la semana pasada, cuando 15 estudiantes del INBA fueron detenidos por Carabineros tras protagonizar desmanes, lanzar bombas molotov y cortar calles en el entorno del establecimiento. Según la policía, todos los detenidos eran alumnos vigentes del recinto.

De los 15, solo uno era mayor de edad. El menor tenía 13 años y fue entregado a sus padres. Además, un estudiante de 14 años y dos de 17 fueron formalizados por delitos como confección de artefactos incendiarios y desórdenes, entre otros.

