Estudiantes secundarios convocan a jornada de protesta nacional por la educación y salud mental

Luego de llevar a cabo una asamblea durante el fin de semana, se definió la fecha para una nueva manifestación en el país. Será el próximo jueves 14 de mayo, a contar de las 11:00 horas, cuando se concrete la protesta nacional convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces).

El petitorio central de esta convocatoria abarca el acceso universal a la educación y la gratuidad, junto con la exigencia de planes enfocados en la salud mental y mejoras sustanciales en la alimentación escolar, de acuerdo con la información publicada por El Mercurio respecto a las declaraciones de la agrupación.

Respecto a los motivos detrás de este llamado, Darlyn Marchant, quien ejerce como vocera de la entidad, explicó que actualmente están "fortaleciendo y rearticulando el movimiento estudiantil, dejando nuestras demandas claras, porque el Gobierno lo único que busca es precarizar aún más la educación".

Paralelamente a estas acciones, se han registrado invitaciones para que el alumnado participe en las tradicionales marchas del 1 de mayo. A esto se suma la decisión tomada por la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, estamento que visó iniciar una paralización a partir de la tarde del jueves.

Con estos recientes hitos, se evidencia el rearme de un movimiento que había disminuido su nivel de presencia pública durante los últimos años.

Antes de la manifestación efectuada el pasado 26 de marzo, el último llamado de carácter masivo organizado por la Aces databa del 22 de agosto de 2024. En aquella oportunidad, el objetivo fue solicitar avances en la infraestructura de los liceos y "exigir que se frenen las alzas de la luz y del costo de la vida, para tener una educación y vivienda digna".

Previamente, el 30 de noviembre de 2023, la misma organización había impulsado una marcha para manifestar su rechazo a la segunda propuesta constitucional.

Desde la vereda opuesta, la directora legal de Acción Educar, Constanza Lara, cuestionó la medida impulsada por los secundarios. La abogada señaló que "Es lamentable que se use el espacio educativo como un mecanismo de presión y acción política, perjudicando a aquellos estudiantes que sí quieren aprender".

En esa misma línea argumentativa, la representante de la fundación añadió que "esto refuerza la importancia de proteger el espacio escolar de quienes buscar entorpecerlo y que hechos violentos, como las tomas, no pueden tener cabida en el contexto escolar".

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