Estudiantes se manifiestan contra recortes en las afueras del Mineduc y la Confech entrega una carta dirigida a la ministra Arzola

La Confederación de Estudiantes de Chile, (Confech), concretó su anuncio y sus dirigentes llegaron al edificio del Ministerio de Ministerio de Educación, en el centro de Santiago, para manifestarse contra los recortes presupuestarios propuestos por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en el área educativa y también para entregar una carta dirigida a la ministra del sector, María Paz Arzola.

El texto dirigido a la la secretaria de Estado, la agrupación que congrega a la mayor parte de las federaciones universitarias del país expresa que mantienen una "profunda preocupación, así como miles de estudiantes y sus familias, frente a los recortes presupuestarios propuestos para el sistema educativo público por parte del Ministerio de Educación”.

Sumado a lo anterior, el escrito entregado por los dirigentes estudiantiles argumenta que "tenemos plena convicción, dado que así lo demuestra la experiencia de la humanidad, de que la inversión que una sociedad realiza en educación determina su capacidad para promover el desarrollo social y productivo del país, además del bienestar de su población”.

Más allá del debate netamente financiero, los representantes de la Confech advirtieron que estas reducciones de fondos tendrán repercusiones inmediatas y concretas tanto en el alumnado como en los establecimientos y en las diversas comunidades escolares y universitarias.

De acuerdo a la perspectiva del movimiento estudiantil, estas mermas económicas se traducen en "más precarización y menos oportunidades, y son un golpe directo a la educación”.

Cabe recordar que la disminución de los recursos para el presente año fue fijada en un 1,12% por la propia ministra María Paz Arzola en conjunto con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Las áreas que sufrirán las principales contracciones financieras corresponden a los dineros orientados a la infraestructura escolar, la gratuidad universitaria y el Crédito con Aval del Estado (CAE).

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