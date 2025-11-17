Estratega de campaña de Jara dice que el triunfo los deja "en absolutas condiciones" de competir ante Kast en segunda vuelta

Darío Quiroga, estratega de la campaña de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, abordó los resultados de la primaria presidencial.

En conversación con Tele13 Radio, el sociólogo afirmó que el resultado obtenido por la exministra del Trabajo, con cerca del 27% de las preferencias, fue una victoria que los deja "en absolutas condiciones" de competir ante José Antonio Kast en segunda vuelta.

"El resultado, muy contenido, de la suma de las tres candidaturas de derecha (50,03%, cuando se esperaban sobre el 55%) abre una ventana", aseguró.

El estratega apuntó a la capacidad de la candidatura para interpretar los nuevos escenarios, especialmente aquellos relacionados con los votantes de Franco Parisi, cuyos votos no deben encasillarse de forma "mecánica".

Y sostuvo que "si uno quiere pensar que la realidad social... se definen fundamentalmente (...) por la lógica izquierda-derecha, es que no está entendiendo".

Además, defendió la necesidad de la unidad en la izquierda y recalcó que estrategia de la candidata ha sido "plenamente válido" y que el camino ha sido "lograr la unidad parlamentaria" y "ser capaz de ofrecer gobernabilidad".

Asimismo, enfatizó que "ganamos ayer la primera vuelta y estamos en absolutas condiciones. Según lo planificado y lo que hemos señalado abiertamente, es el resultado que esperábamos".

