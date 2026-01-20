Estos son los 25 ministros que conformarían el primer gabinete de José Antonio Kast

El Presidente electo, José Antonio Kast, junto a su equipo más cercano, afinan los últimos detalles para lo que será la presentación oficial de su primer gabinete ministerial con el que llegará al Palacio de La Moneda el próximo miércoles 11 de marzo.

La actividad se llevará a cabo a contar de las 20:30 horas de este martes 20 de enero en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en la comuna de Las Condes, y todo los detalles de lo que ocurra allí podrá seguirlos a través de Puranoticia.cl.

Serán 25 los hombres y mujeres nominados a ocupar los ministerios, en una ceremonia que habría sufrido modificaciones por la tragedia de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, por lo que se espera un acto más sobrio y acotado.

Bajo este contexto, ya se han conocido algunos nombres que serán mencionados por el Presidente (e) Kast de cara a lo que será su administración de Gobierno, como por ejemplo en carteras como Interior, Vocería, Vivienda y Economía, entre otros.

De esta manera, una de las grandes dudas que aún quedaba era el de la persona que liderará el Ministerio de Seguridad Pública, cartera primordial para la gestión del republicano, quien enfocó gran parte de su campaña presidencial en este eje.

Y aunque en su momento se habló de la posibilidad de que el senador electo Rodolfo Carter asumiera el cargo, y que luego se pensara en el exgeneral de Carabineros y diputado Electo, Enrique Bassaletti, finalmente ambos descartaron aceptarlo.

Así es como trascendió que el más seguro nombre para asumir Seguridad Pública será la actual fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien –según La Tercera– ya le comunicó a su círculo cercano la decisión de que llegará al Gobierno en marzo.

Previamente había circulado el nombre del general (r) Luis Felipe Cuellar como una de las opciones para asumir esa cartera. Sin embargo, la figura del exencargado del programa de Seguridad y Defensa de Johannes Kaiser fue descartada rápidamente.

Otros nombres que sonaron durante los últimos días para dicha cartera fueron el de otras mujeres, los que también fueron descartados por el equipo que llegará a La Moneda el 11 de marzo: estos eran los de Pilar Lizana, Catalina Mertz y Pía Greene.

En base a todos los trascendidos que han circulado durante los últimos días, este es el listado más probable de los 25 ministros que acompañarán al Presidente electo, José Antonio Kast, durante su primera etapa al mando del Gobierno de nuestro país.

LISTADO PROBABLE DE MINISTROS

Ministerio del Interior: Claudio Alvarado Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert Ministerio Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini Ministerio Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz Ministerio de Economía: Diego Más Ministerio de Defensa: Fernando Barros Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf. Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna Ministerio de Educación: María Paz Arzola Ministerio de Justicia: Fernando Rabat Ministerio del Trabajo: Tomás Rau Ministerio de Salud: May Chomalí Ministerio de Agricultura: Jaime Campos Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot Ministerio de Energía: Ximena Rincón Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo Ministerio de la Mujer: Judith Marín Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga Ministerio de Ciencia: Ximena Linconao Ministerio del Deporte: Natalia Ducó Ministerio de Minería: Sofía Cid o Santiago Montt

PURANOTICIA