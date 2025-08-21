Esteban Valenzuela se suma al comando presidencial de Jeannette Jara tras dejar el Ministerio de Agricultura

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, confirmó este jueves su integración al comando presidencial de Jeannette Jara, candidata de la coalición oficialista para las elecciones de 2025. El fichaje de Valenzuela se produce en un momento de tensión interna en el bloque de Gobierno y su rol exacto en el equipo aún no ha sido definido.

El arribo del exsecretario de Estado busca consolidar los apoyos a la candidatura de Jara, en un contexto en el que la coalición de Gobierno se ha visto afectada por roces internos.

Quiebre en la coalición

La salida de Valenzuela del Ministerio de Agricultura fue oficializada durante el reciente cambio de gabinete y se dio en medio del quiebre entre su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), y el resto de la coalición.

La FRVS decidió presentar una lista parlamentaria por fuera del pacto de Gobierno, generando molestia en el Ejecutivo. La situación se agravó con la inclusión en dicha lista de figuras como el exalcalde de Maipú, Christian Vittori, y el diputado ex-DC Miguel Ángel Calisto.

Este movimiento estratégico de la FRVS encendió las alarmas dentro de la alianza y marcó la salida de Valenzuela del gabinete.

PURANOTICIA