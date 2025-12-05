Este viernes vence el plazo para postular al cuarto subsidio eléctrico del Gobierno

Este viernes 5 de diciembre vence el plazo para la cuarta postulación al subsidio eléctrico, beneficio implementado por el Gobierno para ayudar a las familias más vulnerables con las cuentas de la luz.

El proceso se lleva adelante a través de la plataforma www.subsidioelectrico.cl, o en www.ventanillaunicasocial.gob.cl/ con su ClaveÚnica.

Las personas que no cuentan con su clave ClaveÚnica también pueden realizar este trámite en las sucursales y distintas plataformas de ChileAtiende.

El beneficio consiste en un descuento en las cuentas de la luz y está dirigido a:

- Hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas al día.

- Hogares con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes y en el RSH, independiente de su tramo de vulnerabilidad.

Quienes resulten beneficiarios de este cuarto proceso del subsidio eléctrico recibirán un monto semestral de acuerdo con el número de integrantes del hogar beneficiado:

- Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270.

- Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348.

- Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486

Este beneficio se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero (incluyendo la cuota de enero y febrero) y junio del año 2026.

