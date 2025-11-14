Este viernes se resolverían cautelares de imputados en caso Muñeca Bielorrusa

Se espera que este viernes que la jueza Michelle Ibacache, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, entregue su resolución respecto de las medidas cautelares contra Gonzalo Migueles, -pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco- junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por delitos de soborno lavado de activos y cohecho en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Durante la audiencia se han dado a conocer diversos antecedentes que darían cuenta de, al menos, tres presuntos pagos que habría recibido Vivanco, de forma directa y a través de su pareja.

Además, se han conocido detalles respecto de la cercanía entre los imputados y múltiples reuniones en las que habrían estado juntos mientras se tramitaba la causa.

Por otro lado, tras antecedentes presentados por las defensas, el Ministerio Público realizó diligencias exprés que fueron presentadas esta semana.

Al respecto, la jueza Ibacache dijo que “es la primera vez que veo que en una audiencia de formalización se incorporen nuevas diligencias” y sostuvo que pareciera ser “una investigación que no se encontraba lo suficientemente agotada para su formalización”.

"No voy a seguir cuestionando su investigación. pero hago presente que estos datos debieron haber estado el día uno", recalcó la jueza.

Tanto la fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado solicitaron la prisión preventiva de los imputados.

