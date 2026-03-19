Este viernes iniciará su trabajo el Comité de Gobierno que llevará adelante una auditoría total al aparato público

El objetivo es dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, tal como lo mandató el Presidente José Antonio Kast.
Este viernes iniciará su trabajo el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el cual tendrá como objetivo llevar adelante el instructivo presidencial respecto a la auditoría total que se aplicará al aparato público.
Esta primera reunión se llevará a cabo en el Palacio de La Moneda y será encabezada por la subsecretaría de la Segpres, Constanza Castillo.
El objetivo es dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, tal como lo mandató el Presidente José Antonio Kast.
Esta auditoría comenzará a funcionar con una primera reunión a cargo de los subsecretarios de la Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Interior, además de Presidencia.
El diseño contempla una estructura en tres niveles:
La auditoría se desarrollará durante los primeros seis meses de Gobierno.
El comité abarcará áreas críticas como transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.
PURANOTICIA