Este viernes iniciará su trabajo el Comité de Gobierno que llevará adelante una auditoría total al aparato público

Este viernes iniciará su trabajo el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el cual tendrá como objetivo llevar adelante el instructivo presidencial respecto a la auditoría total que se aplicará al aparato público.

Esta primera reunión se llevará a cabo en el Palacio de La Moneda y será encabezada por la subsecretaría de la Segpres, Constanza Castillo.

El objetivo es dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, tal como lo mandató el Presidente José Antonio Kast.

¿QUIÉNES REALIZARÁN LA AUDITORÍA?

Esta auditoría comenzará a funcionar con una primera reunión a cargo de los subsecretarios de la Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Interior, además de Presidencia.

¿CÓMO SE REALIZARÁ ESTE TRABAJO?

El diseño contempla una estructura en tres niveles:

Un comité estratégico que define prioridades Una coordinación técnica a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) Ejecución en terreno por parte de las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio.

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORARÁ ESTA AUDITORÍA TOTAL AL ESTADO?

La auditoría se desarrollará durante los primeros seis meses de Gobierno.

¿QUÉ ÁREAS AUDITARÁ ESTE COMITÉ?

El comité abarcará áreas críticas como transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.

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