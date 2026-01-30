Este sábado se realizará el primer Día de los Patrimonios en Verano con más de mil actividades

El patrimonio cultural tendrá una nueva vitrina este verano con la realización del primer Día de los Patrimonios en Verano, programado para mañana sábado. La iniciativa contará con más de mil actividades a lo largo del país y busca convocar a públicos de todas las edades con recorridos y experiencias de carácter familiar.

La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, destacó el carácter inclusivo de la jornada, señalando que será “gratuita, descentralizada y democrática”. La actividad es organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio, y se enmarca en una estrategia para fortalecer la programación cultural durante la temporada estival.

Desde la cartera explicaron que la realización del evento en enero responde al impacto positivo que ha tenido en la ciudadanía. “Potencia a las comunas durante los meses de enero y febrero”, se detalla en el sitio oficial. Asimismo, aclararon que esta edición no reemplaza la tradicional celebración de mayo, sino que se suma como una instancia adicional para ampliar la participación durante el año.

En esa línea, Pérez subrayó que se han destinado recursos específicos para fortalecer la oferta cultural. “Que permita que la ciudadanía se acerque y cuide su patrimonio durante todo el año”, afirmó.

Debido a la emergencia por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, la jornada también incluirá puntos de donación en coordinación con Techo Chile y Banco Estado, con el fin de apoyar a las comunidades afectadas.

Las organizaciones interesadas en participar como anfitrionas pudieron inscribir actividades entre el 6 y el 28 de enero, accediendo a beneficios como material gráfico impreso, apoyo de voluntarios y servicios de traducción a lengua de señas. Las actividades disponibles pueden consultarse en el portal del Día de los Patrimonios, donde es posible filtrar por región, modalidad, horario, enfoque de género, accesibilidad, participación de pueblos originarios y presencia de patrimonio cultural inmaterial.

Recorridos y actividades destacadas

Entre los espacios abiertos al público se encuentra el Palacio de La Moneda, que permitirá recorridos por su patio y salones del primer piso, previa inscripción en la plataforma oficial de Presidencia. La Biblioteca Nacional también abrirá sus puertas con un recorrido dedicado a conmemorar los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, además de una ruta virtual para conocer el edificio.

El Museo Nacional de Historia Natural, en el Parque Quinta Normal, atenderá entre las 10:00 y las 17:30 horas, con visitas guiadas y una exposición dedicada a plantas y seres mágicos de Chiloé, cuyos cupos ya se encuentran completos. Por su parte, el Museo de Arte Precolombino ofrecerá recorridos temáticos desde las 14:00 horas, con inscripción por orden de llegada.

La programación incluye también propuestas no tradicionales, como la ruta “3 misterios sin resolver” en las inmediaciones del metro Bellas Artes, enfocada en relatos paranormales, y el desfile de automóviles antiguos en el recorrido “Alameda de vuelta al pasado”, que reunirá cerca de 300 vehículos de mediados del siglo XX.

Además, el Museo Regional de Atacama, recientemente inaugurado en Copiapó, abrirá por primera vez al público en el marco del Día de los Patrimonios en Verano, sumándose a una oferta cultural que busca consolidar la temporada estival como un espacio de encuentro con la historia y la memoria colectiva.

