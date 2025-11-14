Este sábado se conocerá la resolución sobre medidas cautelares para imputados en el caso "Muñeca Bielorrusa"

La resolución sobre las medidas cautelares en el caso “Muñeca Bielorrusa” se conocerá a las 09:00 horas de este sábado, según lo fijado por la jueza Patricia Michel Ibacache, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los imputados son Gonzalo Migueles -pareja de la exministra Ángela Vivanco- y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

La fiscalía regional de Los Lagos solicitó prisión preventiva para los tres, acusando a Migueles de cohecho y lavado de activos, y a Vargas y Lagos de soborno y lavado de activos.

El proceso de formalización, iniciado el viernes, derivó en tensiones entre la magistrada y los organismos persecutores. “¿Sabe qué, abogado? Abuse de toda la paciencia… yo necesito que el Ministerio Público se haga cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas, porque estamos en una situación bastante grave”, señaló la jueza.

Posteriormente, el miércoles, profundizó sus críticas: habló de “falencias” y sostuvo que el Ministerio Público “ha vulnerado (…) el principio de objetividad”, al limitarse a diligencias que acreditan los hechos sin indagar en otras posibles explicaciones.

PURANOTICIA