Este miércoles 15 de octubre estarán disponibles los resultados del Periodo Principal del Sistema de Admisión Escolar 2026

Un importante hito se aproxima en el calendario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026. Tras el cierre de postulaciones el 28 de agosto, la plataforma desarrolló internamente su proceso de asignación de vacantes, -considerando criterios de prioridad mediante un proceso no discriminatorio y sin intervención humana-, y dichos resultados se podrán conocer entre los días 15 y 21 de octubre.

En este periodo, los apoderados deberán ingresar al portal www.sistemadeadmisionescolar. cl , con el usuario y contraseña que utilizaron para realizar su postulación, y una vez dentro de la plataforma, revisar si el estudiante fue asignado a alguno de los establecimientos de su listado de preferencias.

En esta etapa, los apoderados deberán elegir entre las siguientes opciones:

• Aceptar el resultado.

• Aceptar el resultado y activar las listas de espera con el objetivo de intentar acceder a un establecimiento que está en tu lista de preferencias en un lugar anterior al asignado.

• Rechazar el resultado de tu postulación.

Pero si el apoderado rechaza el resultado, el estudiante quedará sin establecimiento y deberá postular nuevamente en el Periodo Complementario.

FECHAS DEL PROCESO

• 29 y 30 de octubre: Resultados de las listas de espera

• 12 al 19 de noviembre: Postulación al Periodo Complementario

• 2 de diciembre: Resultados Periodo Complementario

• 9 al 30 de diciembre:Periodo de matrículas

Para mayor información, los apoderados podrán resolver dudas y consultas en la Web Ayuda Mineduc, a través del call center 600 600 2626, en las redes sociales de Admisión Escolar o presencialmente en las oficinas de Ayuda Mineduc, Secretarías Ministeriales y Departamentos Provinciales de Educación.

