Este martes vence el plazo para aceptar resultados de las postulaciones del Sistema de Admisión Escolar para 2026

El Ministerio de Educación recordó a las familias que participan en el proceso de admisión escolar que este martes 21 de octubre a las 14:00 horas finaliza el plazo para revisar y aceptar los resultados del periodo principal de postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026.

A través del sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl, los apoderados deben ingresar con su usuario y contraseña para conocer el establecimiento asignado al estudiante.

Una vez dentro de la plataforma, podrán elegir entre las siguientes opciones:

- Aceptar el establecimiento asignado.

- Aceptar y activar la lista de espera, con el objetivo de intentar acceder a un establecimiento que está en su lista de preferencias en un lugar anterior al asignado.

- Rechazar el resultado, lo que implica quedar sin vacante y participar en el Periodo Complementario, que se desarrollará entre el 12 y el 19 de noviembre.

El Mineduc advirtió que si no se registra ninguna respuesta dentro del plazo establecido, el sistema considerará automáticamente aceptada la asignación.

Este año, el SAE 2026 registró la participación de 463.923 estudiantes, de los cuales el 92,8% obtuvo alguna asignación, y más de la mitad (52,5%) fue asignada en su primera preferencia. En niveles de entrada como Prekínder, el porcentaje de asignación en primera preferencia alcanzó el 82%.

Para resolver dudas o recibir orientación, las familias pueden acceder a los siguientes canales de atención:

- Redes sociales oficiales de Admisión Escolar.

- Sitio web: Web Ayuda Mineduc.

- Teléfono: 600 600 2626.

- Atención presencial en oficinas de Ayuda Mineduc, secretarías ministeriales y departamentos provinciales de Educación.

PURANOTICIA