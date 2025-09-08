Este martes el Presidente Boric visitará el Bíobío para la inauguración de un puente clave y entrega de casas

El Presidente Gabriel Boric visitará este martes la Región del Biobío para encabezar dos hitos clave en materia de infraestructura y vivienda: la inauguración del Puente Industrial y la entrega de un proyecto habitacional para más de 200 familias.

Acompañado por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el mandatario liderará la habilitación de una de las megaobras más esperadas en el sur del país. El Puente Industrial, que conecta las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén, se transformó en el puente fluvial más largo de Chile, con un total de 6,4 kilómetros de infraestructura vial, de los cuales 2,52 kilómetros cruzan el río Biobío.

Posteriormente, el Presidente se dirigirá a la comuna de Hualqui para la ceremonia de entrega de llaves del megaproyecto Jardines de Hualqui. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno, beneficiará a 202 familias de la zona, dándoles acceso a su vivienda definitiva.

Cabe señalar que, el Presidente Boric retornará a la Región Metropolitana durante la misma jornada.

PURANOTICIA