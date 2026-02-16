Este lunes comienza el pago del ex Bono Marzo: ¿quiénes reciben el beneficio y cuándo?

Este lunes comienza el pago del Aporte Familiar Permanente 2026 (ex Bono Marzo), beneficio que se entrega una vez al año y de forma automática a las personas que, al 31 de diciembre de 2025, hayan sido beneficiarias del subsidio familiar y otras ayudas del Estado.

El Aporte Familiar Permanente se paga una vez al año y tiene como objetivo apoyar a las familias de menores ingresos durante los primeros meses del año, período en que se concentran gastos adicionales, como colegiaturas, útiles y uniformes escolares, entre otros.

Este año, el monto del beneficio es de $66.834 por carga familiar o por familia, según corresponda.

Son tres los grupos de personas beneficiarias que comenzarán a recibir el Aporte Familiar Permanente a partir de la segunda quincena de febrero:

- Primer grupo, pagos a partir del 16 de febrero.

Personas beneficiarias de subsidio familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios en la segunda mitad del mes.

- Segundo grupo, pagos a partir del 2 de marzo.

Personas beneficiarias de subsidio familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben el pago habitual de sus beneficios en la primera mitad del mes. A este grupo se suman pensionadas y pensionados del IPS con cargas familiares.

Tercer grupo, pagos a partir del 16 de marzo.

Personas que reciben asignación familiar o asignación maternal por sus cargas familiares. Se suman pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS).

El IPS advirtió que las personas deberán esperar la fecha correspondiente a su grupo para revisar si son beneficiarias. Esta consulta se puede realizar en los sitios del aportefamiliar.cl y chileatiende.cl.

No es necesario postular ni inscribirse, ya que el beneficio se asigna automáticamente a quienes cumplan los requisitos legales.

