"Este es 'nuestro' hemisferio": Embajador de EE.UU. responde a Presidente Boric por arremetida contra Trump y líderes "serviles"

El embajador de Chile en Estados Unidos, Brandon Judd, respondió al emplazamiento del Presidente Gabriel Boric a los líderes que han respaldado la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

A través de su cuenta de X, el Mandatario había manifestado que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”.

“Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, señaló el jefe de Estado.

En respuesta mediante la misma red social, el diplomático sostuvo que “todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es "nuestro" hemisferio”.

“Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común”, sentenció.

PURANOTICIA