Este es el perfil de los votantes de José Antonio Kast en la próxima Elección Presidencial

La empresa Activa dio a conocer los resultados de su encuesta «Pulso Ciudadano», que en esta edición analizó los perfiles de los votantes de los principales candidatos presidenciales de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre.

En el caso de José Antonio Kast, el militante del Partido Republicano y que también representa al Partido Social Cristiano, el estudio entrega una radiografía del electorado que respalda su candidatura dentro del bloque de la derecha considerada más dura.

De acuerdo con los datos levantados, los votantes del por tercera vez candidato presidencial se concentran con mayor fuerza en la región Metropolitana y en el sur, corresponden en su mayoría a personas más jóvenes y presentan una distribución equilibrada entre los distintos grupos socioeconómicos. Factores que configuran un perfil de apoyo relativamente uniforme, según el análisis realizado por la consultora.

En detalle, un 50,3% de sus votantes son hombres y un 49,7% mujeres.

En materia de territorio, un 35,6% de sus votantes provienen de la región Metropolitana; mientras que un 31,8% reside en la zona sur del país. Su apoyo llega al 19,4% en la zona central de Chile y los que viven en la zona norte representan al 13,3%.

En cuanto a la edad, los datos muestran que un 36,3% de sus votantes tiene entre 18 y 30 años; seguido por un 31,1% que tiene 50 años o más. En tanto, los del segmento comprendido entre los 41 y 50 años representan el 16,2% de su electorado, para dejar en último puesto, aunque con un 15,6% a los que tienen entre 31 y 40 años.

En cuanto a la evaluación de la gestión del Presidente Gabriel Boric en La Moneda, el sondeo muestra que un impresionante 91,6% la rechaza, mientras que un 14,9% dice no saber. Sólo un 4,6% de sus votantes dice aprobar la administración gubernamental.

Por grupos socioeconómico (GSE), un amplio 54,3% pertenece al segmento D y E; seguido por el 23,6% que es del sector C3. Los del grupo C2 llegan a 16,9%, mientras que los que pertenecen al grupo C1 son el 5,3% de los votantes de José Antonio Kast.

Finalmente, por posición política, un 51,4% de sus votantes se define de centro-derecha; seguido por el 35,1% que dice no tener posición política. Con 5,3% aparecen los que se encasillan en el centro político nacional, mientras que un 2,7% dice ser de centro-izquierda. Por último, un 5,5% de los votantes del Republicano dijo no saber.

