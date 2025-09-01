Este 1 de septiembre debuta la licencia de conducir digital en la región Metropolitana

A partir de este lunes 1 de septiembre, todas las direcciones de tránsito de la región Metropolitana deberán comenzar a entregar la licencia de conducir digital, específicamente para conductores que obtengan el documento por primera vez, o bien para quienes deben renovarlo.

Un proceso que implica un hito histórico para el Ministerio de Transportes, debido a que marca la última fase de un proyecto que moderniza el principal documento que autoriza la conducción en el país, tras prácticamente 25 años de su última actualización.

“Luego de haber comenzado este proceso en enero de este año, llegamos a la región Metropolitana cubriendo a la totalidad de la población del país. Así, no sólo vamos cerrando este camino, sino también, dotando al país de un documento más robusto, con más información, además de nuevas herramientas para fiscalizar a los conductores”, indicó el ministro Juan Carlos Muñoz.

Para la llegada a la región Metropolitana, se realizaron más de 15 sesiones de capacitación a equipos municipales y 22 visitas en terreno entre mayo y julio de 2025. Además, en agosto se ejecutaron pilotos de emisión en todas las comunas de la región, con el fin de ajustar procesos técnicos y operativos.

En cuanto al nuevo formato, tanto en su versión física como digital, introduce avances significativos en seguridad y funcionalidad. Cuenta con un formato físico mejorado que incluye un código QR único, así como una versión digital accesible a través de una aplicación móvil, vinculada a la Clave Única.

“Esta licencia de conducir digital considera, por primera vez, una plataforma de administración interconectada con otras instituciones, como el Registro Civil, Carabineros, Municipalidades y los Juzgados de Policía Local, tanto para optimizar el trabajo de fiscalización como para facilitar a la ciudadanía la obtención de este nuevo documento, que cuenta con mayores condiciones de seguridad”, señaló el Subsecretario de Transportes, Jorge Daza.

En tanto, Luz Renata Infante, secretaria ejecutiva de Conaset, explicó que “el código QR es una herramienta que solo podrá ser leída por Carabineros de Chile y por los equipos de Fiscalización del MTT, a través de aplicaciones especialmente desarrolladas para ese propósito, lo que nos permite resguardar los datos de los conductores”.

Infante señaló que “es importante además recordar que tanto la licencia digital como la física tienen la misma validez, por lo que recomendamos a los conductores portar ambas”.

Quienes realicen algún trámite en las Direcciones de Tránsito obtendrán la licencia física con el nuevo formato y podrán acceder a su licencia digital, descargando la aplicación en dispositivos móviles iOS y Android.

Desde que comenzó la implementación, se han emitido 117.551 licencias digitales en el país. En tanto, más de 15 mil personas ya activaron y usan la aplicación móvil, entre quienes recibieron el nuevo documento.

Estudios internacionales señalan que entre un 8% y 20% de los siniestros fatales involucran a conductores sin licencia o con documentos fraudulentos. Vale decir, 1 de cada 5 siniestros, eventualmente, ha tenido a un conductor que no ha portado su documentación.

La licencia digital ha sido implementada en países como India, Corea del Sur, Japón, algunos estados de EEUU, Argentina, Brasil, Dinamarca y Francia. Países como España, Reino Unido y Finlandia, están en proceso de implementación.

Además, la digitalización sienta las bases para una potencial habilitación futura de una licencia por puntos, herramienta que a nivel internacional ha resultado exitosa en la reducción de siniestros viales con consecuencias fatales.

