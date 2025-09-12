"Estamos muy lejos de eso": Ministra Vallejo defiende al Gobierno de acusaciones de intervencionismo electoral

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al primer debate presidencial y a las acusaciones de los candidatos de oposición que apuntan a un supuesto intervencionismo electoral.

En conversación con Infinita, la autoridad manifestó que “es evidente que, en una campaña electoral sobre todo de carácter presidencial, donde se va a definir cuál es el próximo gobierno, haya una tendencia a críticar y cuestionar la gestión del gobierno de turno”.

“Es parte de la dinámica, el folklore electoral”, indicó y expresó que “nos acusan de intervencionismo y estamos muy lejos de eso”.

Por otro lado, la secretaria de Estado comentó sobre las críticas en contra de Laura Albornoz, quien es directora de Enap y miembro del comando de Jeannette Jara, y recalcó que "los directores de Enap no son funcionarios de Gobierno".

“Hay que conocer el funcionamiento de las empresas antes de hacer ese tipo de acusaciones. Yo creo que eso es lo responsable en los debates, que resguardemos la integridad informativa antes de reiterar o repetir acusaciones sin fundamentos por desconocimiento de cómo operan las empresas públicas en Chile”, indicó.

En ese sentido, la vocera de Gobierno llamó a “conocer el funcionamiento de las empresas públicas antes de hacer ese tipo de afirmaciones”.

