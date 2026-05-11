“Estamos a la espera”: Canciller Pérez Mackenna confirma gestiones para restablecer relaciones consulares con Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que se sigue avanzando en la posibilidad de restablecer las relaciones consulares con Venezuela. Según explicó el secretario de Estado, el acercamiento formal comenzó tras un encuentro previo con su par venezolano en el marco de la Celac.

“Hemos tenido conversaciones, esto partió en la Celac (Comisión Económica para Latinoamérica), cuando tuve la oportunidad de estar con el canciller de Venezuela y nos referimos el tema, desde entonces hemos mantenido un canal abierto", dijo en radio Infinita.

Respecto a los pasos administrativos para concretar este vínculo, el jefe de la diplomacia chilena detalló que ya se han enviado las comunicaciones oficiales. "Nosotros enviamos una nota solicitando esto y estamos a la espera de que podamos sentarnos a negociar los detalles”, añadió Pérez Mackenna.

Sobre los plazos para estas negociaciones, el ministro fue cauteló pero enfatizó el interés del Ejecutivo en cerrar el acuerdo. “Espero que estas ocurran pronto, pero eso no depende solo de nosotros. Nuestra disposición está y nuestra necesidad de restablecer relaciones está presente”, aseguró.

En otro ámbito, el canciller aprovechó la instancia para confirmar la asistencia de altas autoridades de Bolivia y Perú a una cumbre de alto nivel de seguridad programada para el próximo 28 de mayo en la capital chilena.

El evento, comentó Pérez Mackenna, se realizará con autoridades de países fronterizos para abordar materias como crimen organizado y "nos han confirmado ya Perú y Bolivia. Ecuador y Argentina están, en principio, arriba para esa fecha. Estamos viendo exactamente los detalles".

El objetivo central de la cita internacional será fortalecer la vigilancia y el control en los límites nacionales. "Lo que queremos, en el fondo, son fronteras seguras. Pero algo que es muy importante, queremos aprovechar este momento de gran cercanía y buenas relaciones con nuestros vecinos para avanzar, justamente, en estándares que nos permitan combatir al crimen organizado juntos", subrayó el ministro de Relaciones Exteriores.

Finalmente, Pérez Mackenna insistió en que la cooperación regional es la única vía para enfrentar el avance de bandas internacionales. "Los delitos transfronterizos, el crimen, las organizaciones que operan en varios países en forma simultánea son un gran problema para asegurar justamente a la población, y es una cosa que vamos a tener que enfrentar juntos", concluyó.

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