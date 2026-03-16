Estafas contra adultos mayores registran alza histórica en Chile: 9.180 casos en 2025

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), las estafas y otras defraudaciones contra víctimas de 66 años o más muestran una fuerte alza: 1.969 casos en total en 2018, en período prepandemia, comparado a 9.180 en 2025.

Estos casos –según consigna El Mercurio– representan solo una cifra marginal, ya que las víctimas optan por no denunciar o desconocen cómo hacerlo, según asevera Karen Osorio, vocera de la Agrupación de Familias contra el Crimen Organizado de Santiago.

“Creo que el mayor porcentaje es de cifra negra, de gente que no denuncia porque esto no llega a ningún puerto, no hay ninguna solución y la justicia no es tan certera”, afirmó, agregando que "se está ocupando mucho esta forma de estafar digitalmente, que es el llamado smishing, la estafa por SMS. Como cuando llega un link para canjear puntos, retirar una encomienda o pagar una cuenta. Ahí es donde el adulto mayor puede caer en la estafa, como también le puede pasar a uno".

En tanto, Miguel Ángel González (43), entrenador de uso de smartphones en grupos de adultos mayores, planteó que "hay escasa familiaridad con los riesgos digitales. Muchos de los adultos mayores tienden a confiar en la información que reciben, como si fuera oficial. Como las cadenas de mensajes en WhatsApp y los mensajes de texto a nombre de alguna empresa o del banco".

"Hay tanta información, que no identifican si los mensajes son falsos o no. Además no siempre cuestionan los remitentes, y otro de los riesgos habituales son los enlaces falsos", describió González, autor del libro “Viejenials: Sobreviviendo a la Pandemia”.

“Lo que hace falta, por parte de la autoridad, es estandarizar desde la educación formal el uso de la educación tecnológica para los mayores. Masificar el uso de la tecnología para la tercera edad en talleres en universidades o colegios”, observó González, quien alerta que el aislamiento social que afecta a parte de la población mayor incrementa los riesgos de estafas.

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