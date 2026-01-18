Estado de catástrofe se formaliza horas después del anuncio y genera cuestionamientos

La Contraloría General de la República informó la mañana de este domingo que tomó razón de los Decretos N°2 y N°3 del Ministerio del Interior, los cuales declaran Estado de Catástrofe en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío, afectadas por los incendios forestales.

Según informó La Tercera, los decretos ingresaron al organismo fiscalizador cerca de las 09:30 horas, más de seis horas después de que el Gobierno anunciara públicamente la medida a través de redes sociales, situación que generó cuestionamientos por una eventual demora en la activación formal de la emergencia.

Las críticas apuntaron a que este retraso habría limitado por varias horas el despliegue completo de recursos, particularmente en materias de seguridad. Así lo manifestó el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien sostuvo que, sin la firma del decreto, no se podían adoptar medidas como el toque de queda, pese a que brigadas de combate podían movilizarse.

En conversación con Canal 13, Giacaman fue enfático al señalar que “el Presidente anuncia un estado de excepción de catástrofe y no lo firma, eso me parece poco serio”, agregando que la Región del Biobío requiere una respuesta del Gobierno acorde a la gravedad de la situación.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, indicaron que tratándose de una emergencia, el despliegue operativo puede iniciarse desde el anuncio presidencial, sin necesidad de esperar la toma de razón. Con la formalización de los decretos, el Estado queda ahora plenamente habilitado para utilizar recursos extraordinarios, reforzar el apoyo de las Fuerzas Armadas y mejorar la coordinación interinstitucional en el combate de los incendios.

PURANOTICIA