Estación Santa Isabel del Metro de Santiago seguirá cerrada este miércoles tras incendio

Metro de Santiago informó que la Línea 5 operará completamente este miércoles y que la estación seguirá cerrada en la estación Santa Isabel, sin detención de trenes, debido a que continúan los trabajos de limpieza y habilitación del recinto.

Cabe recordar que durante la tarde del lunes 27 de julio se originó un incendio en un tren de la estación de Santa Isabel, lo que obligó al cierre de otras cinco: Irarrázaval, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.

Tras la emergencia se reveló que un tren modelo NS-74 –de los más antiguos del servicio– se incendió mientras permanecía detenido, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar la estación.

La gerente de operaciones de Metro de Santiago, Pamela Barros, señaló que "este tren efectivamente es la tecnología más antigua que tenemos en nuestra red, pero nosotros trabajamos en un plan de modernización para ampliar la vida útil de este tren en la cual venimos trabajando durante los últimos años".

Durante la emergencia, el SAMU atendió a cuatro personas por inhalación de humo, entre ellos un lactante, además de dos bomberos que presentaron problemas respiratorios por la abundante cantidad de humo tóxico en la estación.

PURANOTICIA