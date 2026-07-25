Establecen tránsito unidireccional y nuevos horarios en ruta a Farellones

Los ministerios de Transportes y de Obras Públicas (MOP), junto con la Municipalidad de Lo Barnechea, la Subsecretaría de Turismo y Carabineros, establecieron una serie de medidas para mejorar los flujos vehiculares hacia y desde Farellones.

Según indicaron, el objetivo es fortalecer la seguridad vial de todas las personas que utilicen la ruta G-21 y, en ese sentido, se amplió el horario de funcionamiento restringido hasta el cierre de la temporada invernal, estableciendo un régimen unidireccional de la vía:

- Subida desde las 08:00 hasta las 13:00 horas.

- Bajada desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.

Esta medida tiene como objetivo principal prevenir todo tipo de siniestros en la ruta G-21, pero también hacer más expedito la circulación de vehículos más grandes con viraje más amplio, por ejemplo, buses que trasladan a turistas.

"Lo más importante es resguardar la seguridad vial de todas las personas. Sabemos que la ruta a Farellones es una vía muy transitada en esta época, lo que nos compromete a tomar medidas extraordinarias para evitar siniestros y mejorar la accesibilidad de todo tipo de vehículos", señaló el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

"Tendremos a disposición fiscalizadores del ministerio quienes, junto con efectivos de Carabineros, estarán velando por el cumplimiento de la unidireccionalidad de la vía. El llamado es a planificar los viajes con los nuevos horarios de subida y bajada", añadió.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, dijo que "es muy positivo el alto interés por la nieve y contar con buenas condiciones para esta temporada, lo que impulsa el turismo en la Región Metropolitana y genera cerca de 18 mil empleos. Como Gobierno estamos en constante coordinación para enfrentar esta alta demanda que en 2025 registró más de 792 mil turistas internacionales y esperamos que este año se supere".

Desde la Seremi de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, informaron que las rutas de acceso al sector cordillerano se encuentran transitables y con monitoreo permanente, resguardando la conectividad entre las distintas comunas y localidades de la zona.

Asimismo, tienen a disposición maquinarias y equipos operativos en puntos estratégicos para atender oportunamente cualquier contingencia que pudiera afectar la circulación.

En ese contexto, afirmaron que las eventuales demoras en horarios de alta afluencia se deben al significativo aumento en el flujo vehicular.

En paralelo, se reforzará la coordinación con Carabineros para que –en caso de ser requerido- se adopten medidas adicionales para contribuir al óptimo funcionamiento de la ruta.

PURANOTICIA