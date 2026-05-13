"Estaba tranquilo": Cathy Barriga y Joaquín Lavín visitaron por primera vez a Lavín León en Capitán Yáber

Pasadas las 17:00 horas, salieron Cathy Barriga y Joaquín Lavín Infante del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde visitaron a su esposo e hijo, respectivamente, el exdiputado Joaquín Lavín León.

Quien fue parlamentario hasta el último periodo está en prisión preventiva desde el viernes 8 de mayo por varios delitos de corrupción: falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Esta fue la primera ocasión en la que el exparlamentario pudo ser visitado por sus cercanos, por lo que hubo gran expectación periodística afuera del recinto.

La exalcaldesa de Maipú y su suegro emitieron escuetas declaraciones al retirarse del lugar.

"Dentro de todo lo que significa esto, él está bien", dijo la esposa del detenido.

"Lo encontré bien y tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar. Me pidió agradecer numerosas muestras de cariño que hemos recibido de mucha gente... Joaquín se encuentra bien", señaló el exministro.

Cabe señalar que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso presentado por la defensa de Joaquín Lavín León en contra de la resolución del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, quien dictaminó contra el exdiputado la medida cautelar más gravosa.

El tribunal de alzada le solicitó al magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía un informe al respecto, en un plazo máximo de 24 horas.

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