Esposo de exministra Vivanco se entregó en dependencias de Carabineros tras emitirse una orden de detención en su contra

Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se presentó voluntariamente en un cuartel del OS-7 de Carabineros para entregarse.

Esto, luego de que se emitiera una orden de detención en su contra en el marco de la indagación por cohecho y lavado de activos que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Migueles llegó acompañado de su abogado, en medio de la investigación por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, que involucra presuntas irregularidades en un fallo judicial que benefició a un consorcio bielorruso en un contrato con Codelco.

Por esta causa también está detenido el abogado Eduardo Lagos, quienes ya se encuentran en poder de la policía uniformada.

Asimismo, cerca de las 23:00 horas, el abogado Mario Vargas acudió hasta el recinto policial acompañado de un staff de abogados.

Al ser consultado sobre su vinculación con el caso, Migueles respondió: "No sé, porque es reservado, no tengo idea de eso".

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Migueles es indagado por eventuales gestiones vinculadas a nombramientos judiciales, además de posibles pagos irregulares. Los abogados Vargas y Lagos también son investigados por su presunta participación en dichas designaciones.

