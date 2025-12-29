Espinoza vs Manouchehri: Senador pide el desafuero del Diputado ante la Corte de Valparaíso por llamarlo "corrupto"

El senador socialista Fidel Espinoza presentó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso la solicitud de desafuero del diputado Daniel Manouchehri, también militante del PS, en el marco de la querella que presentó el primero por injurias graves.

La acción judicial se originó el 10 de noviembre pasado, durante la votación de la acusación constitucional con el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En la sesión, Manouchehri llamó "corrupto" al senador Espinoza.

Según consigna La Tercera, Espinoza ingresó la querella el 14 de noviembre pasado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero el tribunal le respondió que se debía cumplir lo mandatado por el inciso 3.° del artículo 416 del Código Procesal Penal, es decir, antes debía pedir el desafuero del legislador.

En el escrito patrocinado por su abogado Enrique Aldunate -exasesor de Manouchehri y de la bancada PS-, el senador solicita a la Corte que autorice la formación de una investigación penal en contra del diputado por Coquimbo por el eventual delito de “injuria grave”.

Acerca de la inviolabilidad parlamentaria de Manouchehri, la solicitud de desafuero afirma que las expresiones del diputado se realizaron cuando la sesión se encontraba suspendida.

“Cualquier interacción en ese lapso escapa a la función del cargo y la inherente cláusula de irresponsabilidad”, señala el texto.

“Los episodios, una vez suspendida la sesión, y luego del toque de la campanilla por el presidente del Senado, se encuentra respaldado en un video adjunto de la sesión especial Nº 66, que es relevante para la presente querella”, añade.

Más adelante, la solicitud de desafuero vuelve a reforzar el “ánimo de injuria” de Manouchehri: “Conjuntamente con esta expresión proferida, el querellado, en un punto de prensa, luego de los incidentes descritos, durante la sesión suspendida, corrobora su animus injuriandi al realizar una segunda imputación mediante expresiones que suponen la participación del querellante en otro ilícito, lo que es realizado, en descrédito de la persona de nuestro representado, pues el Sr. Manouchehri afirmó ante los medios que el senador Espinoza lo habría amenazado con agredirlo fuera de la sesión”.

Finalmente, expresa que “este conjunto de imputaciones: ‘corrupto’ y ‘autor del delito de amenazas’, carecen de veracidad y tienen por exclusiva finalidad afectar grave y públicamente la honra constituyendo una injuria grave hacia la persona de nuestro representado”.

