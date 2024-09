Espinoza responde críticas de Vallejo por condicionar su respaldo a proyecto del CAE: "¿Es chantaje pedir transparencia?"

Utilizando sus redes sociales, el senador socialista por La Araucanía, Fidel Espinoza, insistió en sus cuestionamientos al exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Jaime Tohá y en la necesidad de investigar su gestión.

"Ministra Vocera, no es chantaje decir que mi voto para el CAE no está disponible si el Ejecutivo no se querella en tema Junaeb que involucra a ex Director Nacional Jaime Tohá. Son miles de millones de pesos de la educación. Para usted es chantaje pedir transparencia?", escribió en su cuenta de X.

"El Sr. Tohá se quedó como director de la Junaeb todo el gobierno de Piñera II. Sus malas decisiones le costaron al Estado miles de millones de pesos en indemnizaciones a miles de manipuladoras de alimentos (...) El familiar de la actual Ministra del Interior debe ser investigado", insistió.

Para el legislador del PS, es una prioridad que el exdirector de Junaeb rinda cuentas por las decisiones tomadas durante su gestión, las que en su opinión, fue la causa de una serie de gastos extras que debió hacer el organismo con dineros públicos, es decir, con los recursos de todos los chilenos.

Más temprano, la ministra Camila Vallejo había manifestado la molestia del gobierno con el senador del PS, luego de que este condicionase su apoyo al proyecto que pondrá fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) a una eventual investigación al período en que Jaime Tohá estuvo a la cabeza de la Junaeb.

"No sé por qué condicionar necesidades de solución a las deudas del CAE a otros temas que tienen que ver con otras aristas, que pueden ser muy legítimas, pero a nosotros esto nos suena a chantaje y no estamos para chantaje, no para transaca, no para mezclar temas que son distintos”, había dicho la vocera de Gobierno.

