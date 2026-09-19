Escuela de Carabineros alcanza récord de postulantes de los últimos 20 años

El interés por incorporarse a Carabineros mostró un importante crecimiento durante 2026. La Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo cerró su último proceso de admisión con 2.845 postulantes, alcanzando su cifra más alta en, al menos, las últimas dos décadas.

De acuerdo con antecedentes publicados por La Tercera, el proceso finalizó el pasado 31 de agosto y registró un número de interesados 29% superior al del año anterior. El plantel es el encargado de formar a los futuros oficiales de la institución durante ocho semestres.

Las cifras confirman una recuperación de las postulaciones que comenzó a observarse en 2023, después de un periodo de disminución marcado por los años posteriores al estallido social y la pandemia.

Para encontrar un registro cercano al alcanzado este año es necesario remontarse a 2014, cuando 2.481 jóvenes postularon a la Escuela de Carabineros.

El incremento no solo se estaría produciendo en términos cuantitativos. Personas conocedoras del proceso han observado también una mayor presencia de candidatos con estudios profesionales previos, buenos antecedentes académicos y altos resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), factor considerado en la ponderación para el ingreso.

La directora de la Escuela de Carabineros, coronel Cristina Rojas, valoró el resultado alcanzado durante este proceso al mismo medio. “Para nosotros, como Escuela de Carabineros, es profundamente satisfactorio haber alcanzado una cifra histórica de postulantes. Esto refleja el interés y la confianza de quienes eligen formarse en nuestro plantel, institución de educación superior orientada al desarrollo de una carrera profesional de excelencia”.

Rojas agregó que el aumento de interesados representa también un incentivo para continuar fortaleciendo el proceso de formación institucional.

“Como directora, me siento profundamente orgullosa de liderar un gran equipo humano, que, desde sus distintas funciones, contribuyen diariamente al cumplimiento de nuestra misión. Por eso, esta cifra histórica de postulantes no la entendemos únicamente como un resultado asociado a un proceso de admisión, sino también como un estímulo para continuar fortaleciendo nuestra labor y seguir avanzando en la formación de quienes tendrán la responsabilidad de liderar y servir a nuestro país”.

El crecimiento también se replica entre quienes buscan ingresar al escalafón de suboficiales. La Escuela de Formación Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro acumulaba hasta el 16 de septiembre un total de 11.724 postulaciones durante 2026.

La cifra ya supera las 9.819 registradas durante todo 2025 y las 7.941 correspondientes a 2024. A diferencia de la Escuela de Oficiales, las postulaciones a este plantel pueden realizarse durante todo el año y existen dos periodos de ingreso.

La Escuela de Formación cuenta con 10 sedes distribuidas a nivel nacional y las proyecciones apuntan a que podría finalizar este año con alrededor de 14 mil postulaciones.

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