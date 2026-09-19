Presidente Kast destaca labor de las Fuerzas Armadas en su primera Parada Militar

Con palabras de reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas, el Presidente José Antonio Kast realizó un balance de la Parada Militar 2026, la primera que encabezó como Jefe de Estado en la elipse del Parque O’Higgins. La ceremonia de este sábado reunió a más de 10 mil efectivos y estuvo marcada, entre otros hitos, por la participación de Gendarmería.

Una vez finalizado el desfile, el Mandatario valoró la jornada y las muestras de afecto expresadas por los asistentes hacia las instituciones participantes.

Kast dijo sentir "un orgullo tremendo y que creo que se ve reflejado en el cariño que le expresa la ciudadanía a nuestro Ejército, a nuestras Fuerzas Armadas. Agradecerle a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que acompañaron hoy día las Glorias del Ejército".

"También la presentación de Gendarmería de Chile, que hoy día se hizo presente para rendir homenaje al Ejército y decir que la gran banda militar a todos nos enorgullece, así que muy agradecido", agregó.

Durante sus declaraciones, el Presidente también puso énfasis en las funciones que desarrollan las Fuerzas Armadas en distintas zonas del territorio nacional, mencionando particularmente su colaboración en materia fronteriza y de seguridad.

"Hoy día lo que más agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas es la colaboración que han tenido de manera permanente para garantizar la defensa de nuestras fronteras, como por ejemplo en la zona norte, colaborar con la seguridad en la zona sur y también marcar la soberanía chilena desde el extremo norte hasta el extremo sur", aseveró el Mandatario.

Asimismo, Kast añadió que "y en eso creo que el profesionalismo, la disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército merece todo nuestro reconocimiento".

La Parada Militar de este año tuvo entre sus particularidades el debut de Gendarmería y el regreso de la Policía de Investigaciones al desfile. En total participaron 10.206 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Tras concluir las actividades de Fiestas Patrias, la agenda presidencial continuará fuera del país. Kast tiene previsto viajar este domingo a Nueva York para participar por primera vez como Presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Respecto del mensaje que espera transmitir en la instancia internacional, el Mandatario señaló "que Chile está dispuesto a colaborar con todas las naciones para superar dramas como la pobreza, como el combate al narcotráfico, al crimen organizado. Que Chile ha vuelto a ser un país que se inserta en el mundo con normas claras y que permiten el crecimiento y desarrollo de nuestra patria".

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