Con desfile reinauguraron monumento al general Baquedano en Providencia

Con un desfile en avenida Providencia fue reinaugurado el monumento al general Manuel Baquedano, luego de concluir la primera etapa de un proceso de restauración que permitió recuperar parte de su aspecto original tras los daños sufridos durante el estallido social.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, junto a representantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería, además de otras autoridades.

La actividad marcó además la realización del primer desfile comunal en honor a las Glorias del Ejército en avenida Providencia, junto a la escultura que había retornado el pasado 10 de marzo a su ubicación original.

Como parte de la intervención, el monumento quedó nuevamente sin los muros de protección que lo rodeaban. Uno de los principales trabajos se concentró en recuperar el tradicional tono verde ceniza oliváceo de su base, cuya apariencia había sido alterada tras las distintas intervenciones registradas durante las manifestaciones del estallido social.

La restauración de la base de piedra andesita verde, material proveniente de una cantera de Talca, contempló el retiro de 23 capas de pintura acumuladas sobre su superficie.

También se utilizó vapor para remover rayados y restos de afiches que permanecían adheridos luego de las numerosas manifestaciones desarrolladas en el sector de Plaza Baquedano.

Esta primera etapa del proyecto había comenzado el 7 de mayo y contempló una inversión cercana a los $102 millones.

Sin embargo, las intervenciones aún no concluyeron. El proyecto considera una segunda etapa, presupuestada en aproximadamente $60 millones, destinada a reponer los elementos de bronce que forman parte del conjunto monumental.

A ello se sumará la restauración del nicho del Soldado Desconocido y la conservación de sus restos, trabajos que representarían una inversión adicional cercana a los $13 millones.

De acuerdo con la planificación, se espera que la restauración integral del monumento esté finalizada para las Fiestas Patrias de 2027.

Tras su reinauguración, el resguardo del lugar continuará bajo responsabilidad de Carabineros. Además, la superficie de piedra contará con una capa de protección antigrafiti para facilitar su conservación.

PURANOTICIA