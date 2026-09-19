Kaiser por fallida candidatura de Bachelet: "Fue expuesta innecesariamente" por Boric

Como un desenlace “esperable” calificó Johannes Kaiser la decisión de Michelle Bachelet de poner fin a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. El presidente del Partido Nacional Libertario abordó este sábado el anuncio de la exmandataria y cuestionó la decisión del gobierno de Gabriel Boric de haber impulsado inicialmente su postulación.

Bachelet confirmó durante esta jornada, mediante un video difundido en sus redes sociales, que no continuará en la carrera para suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas.

Consultado por esta determinación, Kaiser recordó que desde el comienzo manifestó reparos respecto de la postulación.

“Yo desde un principio dije que no debíamos respaldar esa candidatura. Yo pensaba que esa candidatura no tenía destino en razón de la oposición que razonablemente iba a establecerse desde China y desde los Estados Unidos“, señaló.

El dirigente del Partido Nacional Libertario también apuntó al rol que tuvo el expresidente Gabriel Boric en la presentación de la candidatura de Bachelet.

“Más allá de lo que sea mi postura respecto de ella personalmente, creo que fue expuesta innecesariamente por el expresidente Boric para realizar una operación política nacional y creo que la expresidenta no se merecía eso“, afirmó.

Al ser consultado sobre si el desenlace de la candidatura podía considerarse un fracaso, Kaiser respondió que era “evidente”, aunque atribuyó esa evaluación específicamente a la política exterior de la anterior administración.

“Es un fracaso para la política exterior del expresidente Boric“, sostuvo.

Kaiser también defendió la decisión del actual gobierno de José Antonio Kast de no respaldar la postulación, argumentando que “el gobierno de Kast no podía hacerse cargo de un compromiso que se hizo sin preguntarle a Kast“.

La candidatura de Bachelet había sido oficializada en febrero durante los últimos meses del gobierno de Boric. Posteriormente, la administración de Kast decidió retirar el respaldo de Chile, mientras Brasil y México mantuvieron su apoyo a la exmandataria.

Respecto de si el proceso podría haberse desarrollado de otra manera, Kaiser insistió en que la candidatura no debió ser presentada.

“Yo creo que no se debe haber presentado la candidatura. No existía un consenso necesariamente en torno a la candidatura (…) cuando usted tiene un consenso en este tipo de materia, tiene que ver también con lo que se va a hacer. O sea, si la señora Bachelet hubiese llegado a ser secretaria general de las Naciones Unidas, tiene que existir por lo menos una base de qué es lo que se pretende hacer desde el punto de vista político”.

El dirigente también fue consultado por la trayectoria de Bachelet en Naciones Unidas, donde se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres y posteriormente como alta comisionada para los Derechos Humanos.

En ese punto, Kaiser formuló críticas a su gestión y afirmó que “el cargo en materia de derechos humanos cerró con bastante escándalo. Cientos de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional protestaron contra la expresidenta de Chile cuando fue alta comisionada. Y en ese sentido, evidentemente, existían resistencias. Y existían resistencias también dentro del propio Chile. Nosotros personalmente no creíamos que fuese una buena carta“.

Finalmente, Kaiser fue consultado sobre un eventual regreso de Bachelet a la política electoral chilena y la posibilidad de una tercera candidatura presidencial. Su respuesta fue categórica: “no, no creo“.

“Yo creo que la base electoral de la señora Bachelet fue en su momento la Concertación. Y ella, al meter al Frente Amplio y al Partido Comunista, destruyó la Concertación“, concluyó.

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