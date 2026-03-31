Escolar fue apuñalado por otro tras defender a compañera afuera de un liceo de Ñuñoa

Un grave hecho de violencia escolar se registró en las afueras del Liceo José Toribio Medina (antiguamente Liceo 7), en la comuna de Ñuñoa.

Durante este lunes, un estudiante resultó herido con un arma blanca tras intervenir en una agresión que sufría una de sus pares en el marco de las movilizaciones por el Día del Joven Combatiente.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, el ataque se produjo cuando la víctima intentó auxiliar a una alumna que estaba siendo hostigada por un grupo de manifestantes.

El alcalde Sebastián Sichel detalló que "en el marco de jóvenes que se organizaban por manifestaciones en torno al Día del Joven Combatiente, un agresor apuñaló a otro estudiante que trataba de proteger a una compañera que estaba siendo atacada, burlada por otros compañeros".

Respecto al estado de salud del joven afectado y las acciones legales a seguir, el jefe comunal precisó que el estudiante herido se encuentra bajo procedimiento médico.

"Esto significó que esta persona quedó con heridas, está hoy en procedimiento y estamos tomando todas las decisiones necesarias. Primero, para tomar las medidas más extraordinarias contra este estudiante y segundo, para que estos hechos de violencia, que ya no ocurren dentro del Liceo 7 pero si fuera de él, se acaben para siempre", enfatizó Sichel.

La máxima autoridad de Ñuñoa manifestó su rechazo categórico a la irrupción de la violencia en el entorno escolar, señalando que "no podemos dejar que la violencia se engendre en el sistema educativo y sobre todo que manifestaciones terminen, en este caso, en apuñalamientos entre estudiantes". Asimismo, aseguró que se aplicará el máximo rigor de los reglamentos internos para sancionar al responsable.

En esa misma línea, el alcalde reflexionó sobre el impacto de estos actos en la enseñanza municipal: "Vamos a tomar las decisiones más drásticas posibles y terminar con lo que hoy es un dolor de la educación pública, que tiene que ver con la violencia y que la sacamos de los liceos emblemáticos de Ñuñoa, pero que se manifieste a las calles cuando algunos -con la excusa de manifestarse con hechos violentos- al final terminan ejerciendo violencia contra sus propios compañeros", sostuvo.

Finalmente, la Dirección de Educación de la comuna confirmó mediante un comunicado oficial que ya se han iniciado los protocolos disciplinarios. Según indicaron, "el establecimiento ha adoptado la suspensión preventiva de un estudiante, como medida cautelar, mientras se desarrolla la investigación".

Desde el organismo añadieron que, "de confirmarse los hechos, se evaluarán las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente y al reglamento interno".

PURANOTICIA