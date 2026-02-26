Escaparon disfrazados de gendarmes: Fiscalía indaga inédita fuga desde la ex Penitenciaría de Santiago

La Fiscalía Regional Occidente quedó a cargo de investigar la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría en Santiago y el fiscal regional Marcos Pastén se dirigió este jueves hasta el penal para iniciar las indagatorias.

“Hemos ingresado al establecimiento, hicimos un recorrido por los distintos lugares que son de interés, donde se perpetraron estos hechos. Desde el momento en que ellos se cambian las ropas para transformarse, digamos, en lo que aparentaban ser funcionarios de gendarmería, hasta el momento de su salida”, comentó Pasten a la prensa en el actualmente llamado Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

“La investigación tiene dos aristas. Primero, realizar todas las diligencias que sean pertinentes para la recaptura de estas personas. Y lo segundo es lograr determinar la dinámica de cómo es que se produce esta situación”, añadió.

Sobre una posible colaboración interna que podrían haber recibido los fugados, Pastén indicó que “la hipótesis es precisamente que alguien tiene que haber facilitado esta ropa (de Gendarmería)”.

“No tengo las ropas en este momento para poder decirles si son verdaderas o no, porque solamente lo podría saber una vez que tuviese incautadas esas vestimentas. En las cámaras de seguridad aparentaban ser ropas similares, a lo menos a los uniformes que utilizan los funcionarios de Gendarmería”, agregó.

La indagatoria de fiscalía se realizará en conjunto con la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico) de la PDI y el jefe de esta unidad, el subprefecto Cristián Sepúlveda, explicó que “se están barajando mucha hipótesis. Lo que podemos decir hasta el momento, porque hay muchas actuaciones que son materia de investigación, es que la Policía de Investigaciones de Chile (…) está desplegando equipos en toda la región, al menos la Metropolitana, para establecer en primer término el hecho y en particular, también lograr la ubicación y paraderos de estos sujetos”.

A juicio del director de Gendarmería, Rubén Pérez, el hecho es “una fuga sin precedentes en los últimos 30 años” y agregó que “contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar”.

Debido al escape de Tomás González Quezada, alias “Pelao”; y Juan Abdon Flores Valenzuela, alias “indio Juan”, Gendarmería anunció medidas disciplinarias, removiendo a cuatro altos cargos. El más importante es la salida del director regional metropolitano de Gendarmería, el coronel Héctor Labrín.

