Escalona por críticas del FA a la Concertación: "Cometen un error garrafal en tratar de instalarla como su rival"

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se refirió a las críticas que desde el Frente Amplio (FA) han surgido durante los últimos días en contra de la Concertación, lo que se ha visto reflejado en las franjas televisivas del candidato de esa colectividad, Gonzalo Winter.

"Esa crítica que intenta ser, entre comillas, demoledora, se cae por sí sola. No tiene base ni sustento. La Concertación, durante 20 años, le dio a Chile democracia, progreso y estabilidad. Y eso no se lo va a quitar nadie, por mucha alharaca que se genere en torno a ese punto”, señaló en entrevista con El Mercurio.

El dirigente agregó que “los socialistas estamos orgullosos de haber sido parte fundamental de la coalición (...) Entonces, nuestros compañeros de coalición cometen un error garrafal en tratar de instalar a la Concertación como su rival".

En relación con los constantes ataques de Óscar Landerretche contra el FA comentó que “a mí me parece bien que él apoye a Carolina Tohá y trate de ayudarla. Pero que la ayude. Que no le agregue ingredientes que más la complican que la ayudan. Hace tiempo que no lo escuchaba tomar una decisión en el debate público. Pero no hay para que colocar tantas cositas el árbol de Pascua, porque se cae”.

