Escalona critica a ministra Vallejo por afirmar que dos listas son "un hecho consumado": Son palabras que "debilitan nuestra posición"

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, cuestionó este miércoles que el Gobierno "intervenga" en las negociaciones por listas en el marco de las negociaciones sobre la presentación de candidaturas a consejeros constitucionales.

"A mí no me gusta eso. No me gusta que en estos momentos finales de decisiones de los partidos los ministros intervengan en temas que son privativos de los partidos", manifestó Escalona al respecto.

Se ha organizado la comisión política del PS para una reunión a las 20:00 horas de este miércoles, donde confluirá el choque de las dos posturas sobre listas dentro de la colectividad.

Paulina Vodanovic, presidenta del partido, se inclina por continuar en separado con el Socialismo Democrático, y Camilo Escalona, secretario general, ha abogado por aliarse con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).

Cerca de la definición como partido por una de las posturas, el exsenador por Los Lagos afirmó que al interior de la tienda "hay ambiente constructivo, en el sentido de que cualquiera sea la decisión que se tome, el partido sigue su rumbo".

Aunque Escalona criticó las declaraciones de algunas secretarias de Estado, la titular del Interior, Carolina Tohá (PPD), y la vocera Camila Vallejo (PC).

"Hay ámbitos de decisiones que corresponden a los partidos y yo creo que, por el bien del Gobierno, lo que nosotros hemos estado haciendo es lo mejor. A mí no me gusta que sean palabras desde el propio Gobierno las que debiliten nuestra posición", comunicó el extimonel del PS.

A su vez, las mencionadas ministras se refirieron a que aceptan la postura de que existan dos listas.

Carolina Tohá señaló que urge "hacer un gran esfuerzo para que la manera en que resolvamos el tema electoral no le atornille al revés al otro gran propósito y prioridad que tenemos hoy, que es ser parte del Gobierno que está rigiendo a nuestro país".

Por otro lado, Camila Vallejo indicó en entrevista a radio Sonar que entienden que ya es un hecho consumado la existencia de dos listas. "Una decisión del PPD, que deliberó democráticamente y de acuerdo a su autonomía; una decisión que fue bastante clara y contundente", concluyó.

