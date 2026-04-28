"Esa ley quedó mal hecha": El tenso cruce del ministro Poduje con senadores De Urresti y Paulina Núñez por proyecto habitacional

Para abordar el destino del proyecto habitacional Guacamayo 3, el cual afecta a más de 570 familias, se llevó a cabo un encuentro en las dependencias del Serviu de Valdivia. En dicha instancia, que contó con la participación de dirigentes vecinales y autoridades, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó una tensa controversia.

Durante el análisis sobre las complicaciones para la disposición de suelos —derivadas de la propia Ley de Humedales—, un asistente le hizo presente al secretario de Estado que "Valdivia está considerada como ciudad humedal".

Frente a este comentario, el titular de la cartera respondió rápidamente: "Dígale a las familias eso". La réplica de su contraparte no se hizo esperar, asegurando que "Ellas están al tanto".

El diálogo subió de tono cuando la autoridad gubernamental hizo hincapié en la extensa demora que han sufrido los pobladores. "¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti)?", cuestionó Poduje.

Para cerrar su intervención en el lugar, el ministro sentenció: "Esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años".

LA RESPUESTA DEL SENADOR DE URRESTI

A través de sus redes sociales, el parlamentario socialista Alfonso de Urresti contestó de forma inmediata a los emplazamientos del secretario de Estado. En su publicación, el legislador argumentó: "Como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas. Las familias requieren agilidad, pero sobre todo soluciones reales que no se hundan con el tiempo".

Posteriormente, el senador difundió un video donde tildó de "lamentables las palabras del ministro de Vivienda, quien como arquitecto debiera tener conocimiento de lo complejo que es llevar adelante un proyecto habitacional". En la misma línea, el congresista agregó que "Tratar de simplificar esta situación y echarle la culpa a una ley que sus propios ministros, cuando eran parlamentarios, suscribieron y votaron, me parece irresponsable".

Finalizando su descargo, De Urresti remarcó el rol que debería cumplir el jefe de la cartera: "Un ministro de Vivienda tiene que estar a disposición de buscar soluciones, y no de azuzar ni dividir. Es realmente lamentable que en su calidad de ministro de Vivienda y Urbanismo no persiga esos objetivos".

EL CRUCE CON LA LÍDER DE LA CÁMARA ALTA

El conflicto escaló rápidamente hacia otras esferas del oficialismo. Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, salió en defensa del trámite legislativo de la normativa en cuestión. "Como presidenta del Senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos. La Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado", manifestó la parlamentaria.

La respuesta de Poduje hacia la líder de la corporación fue directa: "Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales, como las que conocí ahora en Guacamayo Valdivia, que han esperado por más de 8 años".

Para dar por concluido este cruce de declaraciones, Núñez emitió un último mensaje dirigido al ministro: "Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes".

ALINEAMIENTO DE LA BANCADA SOCIALISTA

Desde el Partido Socialista, la bancada cerró filas en torno a la figura de De Urresti. El senador Juan Luis Castro apuntó contra el titular de Vivienda por tener una "conducta impropia de una autoridad de Estado", criticando además un tono provocador que contradice el discurso de unidad del gobierno.

Mediante un comunicado oficial, los senadores del PS manifestaron su "respaldo absoluto" hacia su par y alertaron: "Nos preocupa el tono y la forma en que el ministro ha abordado este y otros debates".

El documento profundizó en las críticas hacia el secretario de Estado, afirmando que "en distintas instancias públicas se ha evidenciado un patrón de respuestas confrontacionales con vecinos y autoridades, lo que no contribuye a generar las condiciones de diálogo que el país requiere para enfrentar desafíos complejos como el acceso a la vivienda".

Por último, los parlamentarios recordaron que la Ley de Humedales Urbanos logró un respaldo transversal en el Congreso. Ante esto, instaron al Ejecutivo a "corregir estas dinámicas que en nada ayudan" y exigieron dejar de lado las "caricaturas que solo buscan denostar a quienes están en la oposición".

PURANOTICIA