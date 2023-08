"Es ponerse del lado de la impunidad": Oposición criticó anuncio del Gobierno de vetar ley de ley de usurpaciones

Parlamentarios de oposición se refirieron al anuncio del Gobierno respecto a presentar un veto presidencial por la ley de "usurpaciones", en particular por los artículos sobre la "legítima defensa privilegiada" y la "flagrancia permanente".

Este miércoles, el Senado despachó a ley el proyecto que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, quedando en condiciones de ser promulgado por el presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, previo a la votación desde el Ejecutivo señalaron que no promulgarían el proyecto si se aprobaba tal como venía conformado, lo que posteriormente fue confirmado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien informó que "vamos a ir con el veto acá porque lo que nos interesa es corregir este proyecto".

En ese contexto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), sostuvo que "uno tiene que buscar buenos acuerdos, pero también tengamos claro que hoy uno de los problemas severos que existe en Chile es la absoluta falta de un Estado de Derecho en las usurpaciones, y este es un proyecto que lleva muchos años en discusión, por eso fue parte de la agenda de seguridad".

"El Gobierno podría intentar un veto, veremos el mérito, pero lo que sí es clave es que haya ley que enfrente las violaciones a derecho de propiedad que en muchas partes de Chile existen", complementó.

Por su parte, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que "para nosotros es muy importante lo que ocurrió en el día de hoy como señal para el término de la impunidad en usurpaciones".

De esta forma, realizó un llamado al Gobierno expresando que "más allá de la cuestión política, nosotros le pedimos que no haga uso de la facultad de vetar este proyecto de ley. Lamentablemente, la señal que le ve a estar dando el Ejecutivo a las víctimas de las usurpaciones es absolutamente negativa, es ponerse del lado de la impunidad".

Por su parte, el senador Felipe Kast (Evópoli) se dirigió directamente al presidente Gabriel Boric diciéndole que "respete la democracia. No le aplique un veto a un proyecto de ley que obtuvo más de 80 votos en la Cámara de Diputados y hoy 24 en el Senado. Esta no fue una mayoría circunstancial y si usted dice que le preocupa la seguridad como dice la ministra del Interior, aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga a amenazar con un veto a la ley de usurpaciones, porque esto no es solamente para La Araucanía".

"Si el Gobierno va a vetar, bueno, que le explique a Chile porqué está al lado de las mafias y los delincuentes y no al lado de la ciudadanía que solo quiere vivir en paz", sentenció el parlamentario.

