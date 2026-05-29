"Es de una crueldad infinita": Diputados exigen al Gobierno revertir ajuste presupuestario en Salud

Los integrantes de la bancada comunista e independientes, los diputados Gustavo Gatica, Marcos Barraza y Boris Barrera, llegaron este viernes hasta el Palacio de La Moneda, acompañados por representantes de la Unión Comunal de Discapacidad de Pudahuel (UCODIS), para entregar una carta al Presidente Kast rechazando los recortes anunciados en Salud.

Los parlamentarios mostraron su preocupación por el eventual término de programas esenciales vinculados al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y a la Atención Primaria de Salud (APS).

Gustavo Gatica cuestionó que "el Gobierno no puede ajustar las cuentas fiscales a costa de las personas con discapacidad y sus familias. Estamos hablando de derechos fundamentales, de acceso a salud, medicamentos, apoyos técnicos y cuidados paliativos. Lo que hoy se pretende recortar afecta directamente la vida de miles de personas y sus familias".

El legislador aseguró que la decisión del Gobierno “es de una crueldad infinita” y advirtió que las medidas anunciadas representan un retroceso grave en materia de derechos sociales e inclusión.

"Llamar ajuste administrativo a la eliminación de programas de apoyo es esconder el verdadero impacto humano detrás de una planilla Excel. Cuando se recortan cuidados paliativos o ayudas técnicas, lo que se está recortando es calidad de vida, autonomía y derechos", agregó el diputado Gatica.

El parlamentario, que perdió la visión por perdigones de carabineros durante el estallido social, aseguró que experimenta "en carne propia lo que significa vivir con discapacidad en Chile y sé de los obstáculos que se vive y por eso me siento convocado".

El diputado Marcos Barraza, en tanto, llamó a revertir los recortes en Salud, tal como lo hizo en Seguridad: “Así como el Gobierno fue capaz de reversar y revertir su propia decisión de disminuir el 3% en seguridad pública, creemos que tienen que reversar y revertir la decisión de disminuir el 3% en salud pública y en el Ministerio de Desarrollo Social”, comentó.

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