Dinko Franulic juró como nuevo ministro de la Corte Suprema en la vacante que dejó Sergio Muñoz

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, tomó juramento al hasta ahora presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic Cetinic, como nuevo ministro del máximo tribunal en la vacante por el cese en el cargo del exministro Sergio Muñoz Gajardo.

A la ceremonia de juramento asistieron representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autoridades judiciales y familiares del nuevo ministro del máximo tribunal.

Chevesich destacó la trayectoria del ministro Franulic, la que desarrolló sobre todo en regiones y recordó que la ciudadanía espera que los jueces resuelvan sus conflictos de manera imparcial y conforme a la ética judicial, sobre todo al asumir en la Corte Suprema.

“Al respecto, debemos tener siempre presente que la sociedad espera de los tribunales de justicia no solo la resolución de sus conflictos, sino que también que nuestro desempeño se desarrolle de manera imparcial, objetiva, independiente y conforme a la ética judicial; y quienes estamos aquí presentes sabemos los esfuerzos que hemos desarrollado desde la Corte Suprema para profundizar el ethos judicial en la institución, y el apoyo del ministro señor Franulic en esta labor será fundamental, pues el repaso de su trayectoria profesional, me permite avizorar que contribuirá significativamente al fortalecimiento de nuestra misión institucional”, dijo la magistrada.

Añadió: “Además, como ministras y ministros de este tribunal no debemos olvidar jamás que somos servidores públicos. Tenemos el deber no solo de actuar con eficiencia y excelencia profesional, sino también con probidad, integridad y responsabilidad en cada una de nuestras acciones. Nuestra función se encuentra permanentemente al servicio de la sociedad y es precisamente en beneficio de ella que debemos asumir y ejercer las responsabilidades propias del cargo que desempeñamos”

Cabe señalar que el ministro Franulic Cetinic estudió derecho en la Universidad de Concepción e inició su carrera judicial el año 1992 como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos. Luego, en el año 1993, fue designado juez en el Juzgado de Letras de San José de la Mariquina. Entre los años 1995 y 1997, ejerció labores como relator en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Posteriormente, se desempeñó como juez, entre los años 1997 y 2001, en el Primer Juzgado de Letras de Curicó; entre 1998 y 2001, en el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta, y entre los años 2001 y 2005, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.

Durante los años 2005 y 2010, ejerció como ministro en la Corte de Apelaciones de Copiapó y, desde el año 2010 en adelante, como ministro en la Corte de Apelaciones de Antofagasta de la cual fue presidente en tres periodos.

(Imagen: Poder Judicial)

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