Eric Aedo se integra a la gestión de Mario Desbordes en la Municipalidad de Santiago tras dejar la Cámara de Diputados

Un nuevo refuerzo sumará el equipo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con la llegada del exdiputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. El exlegislador se incorporará a la oficina de relaciones internacionales de la administración comunal, una unidad recientemente establecida por el jefe de la capital.

De acuerdo con información proporcionada por radio Biobío, el aterrizaje de Aedo en la casa consistorial está programado para el próximo lunes 6 de abril. Al ser consultado sobre este nuevo desafío, el exvicepresidente de la Cámara Baja confirmó su retorno a las labores estatales: “Voy a trabajar ligado al ámbito público ahora a partir de abril, pero obviamente esa noticia la va a comunicar quien oportunamente debe comunicarla. No estoy en condiciones yo de poder hacerlo en estos momentos, pero lo que sí le puedo decir es que va a ser una bonita sorpresa creo para la ciudadanía”, manifestó.

El movimiento político de Aedo genera particular atención debido a su trayectoria reciente. Pese a haber sido el primer integrante de la falange en respaldar públicamente la candidatura de Jeannette Jara, hoy se muestra abierto a colaborar en espacios de entendimiento con sectores de la derecha e incluso con un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Respecto a los cuestionamientos que su decisión podría despertar en las filas de la DC, Aedo defendió su postura con firmeza. “Hoy día no serían parlamentarios si no hubiese sido por la decisión que yo tomé. Si hubiésemos seguido sus designios, hoy día la Democracia Cristiana no existiría y no habría ni un parlamentario de la Democracia Cristiana en el Congreso y en el Parlamento chileno”, sentenció el exparlamentario.

En la misma línea, desestimó las críticas internas señalando que “lo que digan, la verdad que me tiene bastante sin cuidado, como me tuvo sin cuidado hace unos meses atrás cuando tomé la decisión que tomé”.

Este nombramiento ocurre en un contexto de definiciones para la Democracia Cristiana, que se encamina a renovar su directiva. En dicha instancia, Aedo ha manifestado su apoyo a la lista de Jorge Díaz, la cual apuesta por posicionar nuevamente a la colectividad en el centro del espectro político. Esta visión es compartida por el expresidente del partido, Rodrigo Albornoz, quien criticó la deriva ideológica de la tienda: “El error es creer que efectivamente tenemos una definición de centroizquierda cuando no la hemos tenido nunca. Creemos que la Democracia Cristiana ha estado capturada por la izquierda. Ha perdido autonomía”, argumentó.

Por el contrario, desde la vereda de la competencia interna, Álvaro Ortiz, actual timonel regional del Biobío y aspirante a la directiva nacional, prefirió no emitir comentarios sobre el nuevo rol que desempeñará su camarada en el municipio santiaguino.

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