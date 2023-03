"Era muy mala para Chile": Oposición valoró rechazo en general al proyecto de reforma tributaria

En una votación sumamente ajustada, la reforma tributaria que requería de la votación de la mayoría más uno de los diputados presentes en sala fue rechazada por un voto este miércoles. Tenía un quorum de mayoría simple pero no se alcanzó, porque solo se consiguieron 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Las abstenciones junto a la ausencia de algunos parlamentarios, del Partido Ecologista Verde en especial, marcaron el rechazo a este proyecto de ley. La opción que le queda al Gobierno es insistir con este proyecto en el Senado, pero en esta instancia requiere de un quorum incluso más alto, dos tercios de los senadores, es decir 33 legisladores de la Cámara Alta para que pueda continuarse su tramitación, que buscaba recaudar los fondos necesarios para financiar las distintas reformas y programas.

"Lo dijimos en la discusión prácticamente por seis meses en la comisión de Hacienda, el Gobierno no estaba dispuesto a escuchar, a conversar, no solamente nosotros sino que todos los gremios de las pymes les fueron a decir que esta reforma (atacaba) al corazón de la clase media, de las pymes, no solamente las posibilidades de ahorro, sino que respecto de aquellas personas que son dueñas de un departamento, iban a subir el valor de los arriendos", declaró el diputado UDI, Juan Antonio Coloma.

"Hacemos un llamado al Gobierno que aquí no hay que pasar aplanadoras políticas, bienvenidos los acuerdos, aquellas materias de elusión que se pueden mejorar, mejorémoslas en conjunto, pero no ataquemos no destruyamos a la clase media de este país, nosotros plenamente disponibles y esperamos que el Gobierno escuche para que no ocurra lo mismo con la reforma de las pensiones, los chilenos quieren que la plata esté en sus bolsillos, que sean heredables", apuntó Coloma respecto a la eventual reforma previsional.

"Este rechazo le permite al Gobierno replantearse lo que le hemos dicho muchas veces, gastar mejor (y) entregar certeza para que la economía marche bien. Esta reforma era muy mala para Chile", apuntó por otro lado el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado se dirigió directamente al ministro Marcel. "Durante ocho meses le dijimos al Gobierno que negociáramos lo central de la reforma. El ministro no quiso porque se guardaba para el Senado y lamentablemente no llegó al Senado, murió acá. ¿Por qué? Porque no quiso negociar el fondo de la reforma", afirmó Mellado.

De la misma manera, su par Diego Schalper señaló que si bien están de acuerdo en los objetivos de mejora para las personas, como lo son el aumento de la PGU, indicó que el Gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar y dialogar.

"Lo que viene es que el Gobierno entienda que en Chile se ha configurado una nueva mayoría que no está disponible que le pasen la máquina con sus propuestas, se configuró el 4 de septiembre, se ha consolidado hoy día, entonces le pedimos al Gobierno, que en la tributaria, en la previsional, y en todas las discusiones, dialogue más, con las pymes, con la ciudadanía, porque o si no va a seguir repitiendo este mal resultado", enfatizó el parlamentario de RN.

"Yo le digo al presidente Boric, que no solamente tiene la oportunidad de cambiar el gabinete, sino de cambiar el tono, la orientación, y lo más importante entender que la ciudadanía le está pidiendo cosas distintas", recalcó Schalper.

Su colega de partido, Frank Sauerbaum afirmó que "el Gobierno tiene que conversar. Nos manda a buscar para mesas para hacer check-list y el Gobierno no escucha". Llamó al Ejecutivo a cambiar el trato.

"Tiene una oposición que quiere dialogar, pero si seguimos enfrentando un Gobierno que quiere imponer su reforma a sangre y fuego ofreciéndole a los diputados un sinfín de cosas, que fue vergonzosa la actitud que tuvieron los ministros", cerró Sauerbaum.

REACCIONES DESDE LA CENTRO IZQUIERDA

El diputado socialista (PS) Jaime Naranjo, criticó duramente las ausencias durante la votación, que no permitieron alcanzar el quorum requerido para que el proyecto se aprobara en general.

"Lo acá ocurrido es de un infantilismo político tremendo, es decir esas tres diputadas del Partido Regionalista Verde puedan estar molestas por lo que ocurrió ayer, pero no estar presentes en la votación, votos que eran claves para aprobar la reforma tributaria me parece de un infantilismo e irresponsabilidad tremenda", enfatizó Naranjo.

"Yo me imagino ahora a ellas, que le van a tener que explicar al país por qué no se van a poder mejorar las pensiones, por que no se va a poder mejorar el déficit habitacional, en salud, educación, jamás pensamos que personas que hacen gárgaras con el progresismo y la justicia social, por una conducta irresponsable e infantil se hayan ausentado de la Sala", cerró el parlamentario socialista y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Por último, desde la Democracia Cristiana (DC), su presidente, el diputado Alberto Undurraga señaló que votaron a favor, y que les parece mal que no estén los recursos necesarios para la PGU, para salud, para seguridad ciudadana.

"Teníamos algunas precisiones que hacer en materia de inversión a las pymes pero eso lo íbamos a ver en la votación en particular, pero dicho eso, que es malo para Chile, yo creo que este es un tremendo llamado de atención para el Gobierno que tiene que construir acuerdos amplios en las reformas", afirmó el timonel de la DC

"Cuando un Gobierno no tiene mayoría en el Congreso no puede intentar ganar las votaciones por un voto, porque resulta lo de hoy día, es muy frágil es mayoría, y lo digo porque viene la reforma de pensiones, es tercera vez que se discute en el Congreso. Yo espero que el Gobierno aprenda la lección y haga acuerdos más amplios, lo que significa ceder en sus posiciones originales", concluyó Undurraga.

