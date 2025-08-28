Equipo de Evelyn Matthei proyecta pasar a segunda vuelta y plantea bajar impuestos corporativos en un eventual gobierno

El coordinador programático de Evelyn Matthei, Juan Luis Ossa, analizó el presente de la candidatura presidencial de Chile Vamos y las propuestas de la campaña para las elecciones de noviembre.

En diálogo con T13 Radio, Ossa se refirió a los sondeos que dan a la exalcaldesa detrás de José Antonio Kast y Jeannette Jara: “Yo creo que todavía no hay un ánimo tan electoralista, que falta mucho. La campaña realmente empieza el 16 de septiembre”.

“Estas son contiendas muy largas, con muchas idas y vueltas, y yo lo que veo al menos en el comando, lo que veo en las comisiones es ‘chiquillos, lo vamos a sacar adelante, de todas maneras’. Vamos a llegar a segunda vuelta y vamos a llegar a La Moneda”, indicó.

En cuanto a las posibles medidas iniciales en un eventual Gobierno de Evelyn Matthei, Ossa comentó que “nosotros vamos a llevar adelante una estrategia doble. Hay cosas administrativas que efectivamente el Poder Ejecutivo puede llevar adelante, en materia de permisología, por ejemplo. Hay decretos que se pueden cambiar o derogar, eliminar, etcétera”.

“Pero al mismo tiempo vamos a llevar una relación muy fluida con el Congreso, en orden, entre otras cosas, a bajar los impuestos corporativos. Mediante, lo más probable, una ley corta que nos permita avanzar rápido en nuestro programa. Nosotros necesitamos bajar el impuesto corporativo para que haya más inversión, y al mismo tiempo necesitamos que el Congreso nos apruebe algunas cuestiones para llevar adelante en la frontera”, agregó.

“Aquí lo que necesitamos son los mejores equipos, las mejores personas, y llegar el día 11 de marzo lo más rápido posible. Ella ya ha dicho que esa noche del 11 de marzo va a estar en la frontera. Ella, personalmente, porque ahí va a dedicar todos sus esfuerzos a combatir el crimen organizado, que no siempre viene desde la frontera, pero buena parte viene de ahí”, finalizó.

PURANOTICIA