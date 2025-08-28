Equipo de Evelyn Matthei proyecta pasar a segunda vuelta y plantea bajar impuestos corporativos en un eventual gobierno

El coordinador programático de la candidata de Chile Vamos afirmó que “necesitamos bajarlos para que haya más inversión”.
El coordinador programático de Evelyn Matthei, Juan Luis Ossa, analizó el presente de la candidatura presidencial de Chile Vamos y las propuestas de la campaña para las elecciones de noviembre.
En diálogo con T13 Radio, Ossa se refirió a los sondeos que dan a la exalcaldesa detrás de José Antonio Kast y Jeannette Jara: “Yo creo que todavía no hay un ánimo tan electoralista, que falta mucho. La campaña realmente empieza el 16 de septiembre”.
“Estas son contiendas muy largas, con muchas idas y vueltas, y yo lo que veo al menos en el comando, lo que veo en las comisiones es ‘chiquillos, lo vamos a sacar adelante, de todas maneras’. Vamos a llegar a segunda vuelta y vamos a llegar a La Moneda”, indicó.
En cuanto a las posibles medidas iniciales en un eventual Gobierno de Evelyn Matthei, Ossa comentó que “nosotros vamos a llevar adelante una estrategia doble. Hay cosas administrativas que efectivamente el Poder Ejecutivo puede llevar adelante, en materia de permisología, por ejemplo. Hay decretos que se pueden cambiar o derogar, eliminar, etcétera”.
“Pero al mismo tiempo vamos a llevar una relación muy fluida con el Congreso, en orden, entre otras cosas, a bajar los impuestos corporativos. Mediante, lo más probable, una ley corta que nos permita avanzar rápido en nuestro programa. Nosotros necesitamos bajar el impuesto corporativo para que haya más inversión, y al mismo tiempo necesitamos que el Congreso nos apruebe algunas cuestiones para llevar adelante en la frontera”, agregó.
“Aquí lo que necesitamos son los mejores equipos, las mejores personas, y llegar el día 11 de marzo lo más rápido posible. Ella ya ha dicho que esa noche del 11 de marzo va a estar en la frontera. Ella, personalmente, porque ahí va a dedicar todos sus esfuerzos a combatir el crimen organizado, que no siempre viene desde la frontera, pero buena parte viene de ahí”, finalizó.
