Entre pifias y consignas de apoyo: Kast protagonizó un tenso recorrido por el Mercado Matadero Franklin de Santiago

El candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) llegó al Mercado Matadero Franklin en la comuna de Santiago, para dialogar con comerciantes del sector.

No obstante, su presencia no fue bien recibida por algunas personas que le gritaron improperios, mientras que sus adherentes, levantaron consignas de apoyo.

Uno de los momentos más tensos fue cuando el abanderado intentó hablar con los medios de comunicación, por lo que tuvo que pedir a viva voz: “Tengan un poquito de paciencia”. De fondo se escuchaban gritos de “¡que se vaya!”, "querí' cagar a los jubilados, viejo culiao" y "ándate de acá conchetumadre".

Sin embargo, el aspirante a La Moneda también recibió respaldos con cánticos como: “Se siente, se siente, Kast presidente”.

Al respecto, el candidato presidencial señaló que “se entienden todas las manifestaciones en que a pocos días de elecciones la gente se manifieste a favor y en contra, pero hay que estar en la calle, donde la gente es víctima de la delincuencia" y sufre la situación económica".

Además, sostuvo que “hemos visto mucho apoyo popular en regiones y las elecciones generan pasiones, lo importante es conversar y respetarnos. Que haya algunos que se molesten es entendible, pero les pido respeto más allá de las diferencias legitimas que tengamos”.

Cabe señalar que durante su visita al Mercado Franklin, José Antonio Kast estuvo acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

