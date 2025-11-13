Enríquez-Ominami llamó a votar “sin miedo” y aseguró que pasará a segunda vuelta en cierre de campaña

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, cerró su campaña en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

En el acto, el abanderado independiente aseguró que los comicios son “inciertos”.

“La elección es una elección abierta como pocas veces en nuestra historia se decide”, sostuvo.

El aspirante a La Moneda apuntó que el resultado final se define en estos últimos días, remarcando que “depende de ustedes”.

Enríquez-Ominami resaltó en su discurso el valor de la organización ciudadana. “Ustedes que se organizaron en la historia de Chile para lograr todo lo que se ha logrado, todo lo que hemos logrado en Chile, producto de la organización de los chilenos y chilenas, no es un favor, es un derecho”.

El exparlamentario ejemplificó con el derecho a vivienda, el sufragio femenino y el pago de horas extras.

Asimismo, ME-O instó a tomar una decisión crucial en las urnas. “Y lo que digo es que a partir de ahora hay que decidir. El domingo hay que votar y votar no es obedecer, no es dejarse manipular lo que quieren hacer desde las encuestas truchas manipuladas“.

Por otro lado, reivindicó su trayectoria política y su persistencia. “He perseverado contra viento y marea. Algunos dirán que soy un mono porfiado. No: soy valiente”.

Finalmente, cerró su discurso afirmando que su candidatura alcanzará la segunda vuelta, "si así ustedes lo deciden sin miedo” e instó a votar “con convicción y no por obediencia”.

IMÁGENES

PURANOTICIA