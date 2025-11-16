Enríquez-Ominami llama a votar "sin dejarse manipular" y asegura que "voy a pasar con un candidato de derecha"

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), acudió a su local de votación en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

Tras cumplir con su deber cívico, el abanderado dijo creer que un candidato de derecha será quien pase a segunda vuelta junto con él.

Respecto a sus expectativas frente a los resultados de esta primera vuelta, señaló que “yo creo que (voy a pasar) con un candidato de derecha”.

Al ser consultado por un eventual apoyo a la candidata oficialista Jeannette Jara, en caso de no pasar a segunda vuelta, sostuvo que "el pueblo va a mandar, y yo espero contar con el apoyo de ella en segunda vuelta”.

También apuntó contra los resultados preliminares de las encuestas, afirmando que "no le creo las encuestas, tienen tasa de rechazo del 98% (...) Le corta el teléfono a las encuestadoras, no les creo nada".

Bajo ese contexto llamó "a votar sin dejarse manipular, este es un momento en máxima manipulación”.

Luego manifestó que “hay que estar preparados para enfrentar a la derecha”.

“No es un asunto de continuidad, creo el país va a votar cambio, yo creo que la gente tiene que elegir la verdad, no es la verdad del cambio”.

