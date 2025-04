Enríquez–Ominami dice que los tres candidatos de derecha son "un retroceso" y tilda a Kast de "inepto" y a Kaiser de "bruto"

El inminente candidato presidencial del Partido Radical, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a las definiciones de la centroizquierda e insistió en la necesidad de participar en una primaria amplia del progresismo.

En diálogo con radio Infinita, el exdiputado emplazó a los partidos oficialistas e hizo un llamado a que “no sean arrogantes, el país los está rechazando, propongo una primaria abierta y competitiva”.

Respecto a los candidatos de la oposición, Enríquez-Ominami dijo que “yo no creo en la lucha armada, pero qué dicen Kaiser, Kast y Matthei, que están orgullosos de esa historia, que les encanta ese modelo, son pinochetistas”.

“Los tres liderazgos son retrocesos, desde que voy al colegio que es autoridad pública, Evelyn Matthei ha tenido todas las chances de cambiar el país y no lo hizo, Kast que decía que éramos todos unos ineptos, es el mayor de los ineptos y Kaiser es un bruto en sus ideas ha dicho barbaridades”, explicó.

“Creo que los partidos de la centroizquierda no están leyendo bien el escenario. Cuando sistemáticamente encuesta o el sentido común indica que los tres liderazgos más importantes de Chile, olvida las encuestas, pero son los que van arriba, los que construyen la discusión: Matthei, hija de un golpista, no es su culpa; Kast es hijo de un nazi, no es culpa de él, pero representa ideas extremadamente duras y rígidas; y el tercero es alguien que adhiere a que vuelva lo peor de nuestra historia y se haga ahora, so pretexto de la eficiencia, Kaiser”, dijo el exparlamentario.

“Cuando esos tres liderazgos van arriba tan contundentemente, es la expresión de algo que se llama rechazo al gobierno. Si fuera al revés, los liderazgos del gobierno serían los punteros en las encuestas y pasa exactamente lo contrario. Entonces los partidos están decididos, dan por perdida la elección, entonces vamos a cuidar el Parlamento. Creo que el oficialismo asume la derrota y apuesta a asegurar el Congreso”, cerró Marco Enríquez-Ominami.

PURANOTICIA